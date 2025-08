Jedna z firm bukmacherskich przyjmuje zakłady w beefie Eripe z Bedoesem

fot. YouTube

Jeśli komuś mało muzycznych emocji w beefie na linii Bedoes – Eripe, firma bukmacherska STS wprowadziła do oferty zakłady, w których możecie postawić realne pieniądze.

STS umożliwia obstawienie dwóch wydarzeń:

– czy „Hit 'Em Up” Bedoesa 2115 osiągnie 2,25 mln wyświetleń na YouTubie do północy z niedzieli 10 sierpnia na poniedziałek 11 sierpnia (kurs 1,75)

– czy „Rapuj k***o” Eripe osiągnie 1,5 mln wyświetleń na Youtubie do północy z niedzieli 10 sierpnia na poniedziałek 11 sierpnia (kurs 1,95).

We wtorek chwilę po 14.00 „Hit 'Em Up” ma już ponad 960 tys. wyświetleń, natomiast „Rapuj k***o” – 795 tys. Diss Eripe pojawił się w internecie trzy dni wcześniej.

My tymczasem proponujemy jeszcze jeden zakład – czy po tym, jak 2115 nagrało reakcję na diss Bedoesa, wcielając się w Patokalipsę wyśmiewając ekipę, to czy kolejny diss będzie solowym numerem krakowian, czy też raperzy podejdą do tego drużynowo.