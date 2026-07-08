Jay-Z zagra w Londynie po ponad 10 latach. Ruszyła sprzedaż biletów na wyjątkowy koncert

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Jay-Z powróci do Wielkiej Brytanii po ponad dekadzie przerwy. Legendarny raper ogłosił koncert na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie, który odbędzie się 4 września 2026 roku.

Występ będzie częścią wyjątkowej serii koncertów przygotowanych z okazji 30-lecia kariery artysty. Wcześniej zapowiedziano również koncerty w Paryżu oraz Los Angeles.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 9 lipca, natomiast otwarta sprzedaż wystartuje 10 lipca o godzinie 10:00 czasu brytyjskiego.

To pierwszy solowy koncert Jay-Z w Wielkiej Brytanii od ponad dziesięciu lat, dlatego zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże.

Trasa z okazji jubileuszu kariery

Seria koncertów ma uczcić 30 lat działalności scenicznej Jay-Z oraz rocznice dwóch przełomowych albumów artysty – „Reasonable Doubt”, który obchodzi 30-lecie premiery, oraz „The Blueprint”, świętującego 25. rocznicę wydania.

Kilka tygodni temu raper powrócił również na festiwalową scenę podczas Roots Picnic 2026, gdzie wykonał swoje największe przeboje przed tysiącami fanów.

Nowa muzyka? Na razie bez planów

Od kilku lat pojawiają się spekulacje dotyczące nowego albumu Jay-Z, który byłby następcą wydanego w 2017 roku krążka „4:44”. Według najnowszych informacji przekazanych przez współpracownika artysty, Casha Cobaina, raper nie planuje jednak w najbliższym czasie premiery nowego wydawnictwa.

Jay-Z ponownie nagra z Eminemem

Fani mogą jednak liczyć na nową współpracę Jay-Z i Eminema. Artyści ponownie spotkają się na utworze przygotowanym na nadchodzący album Rakima, Kurupta i Masta Killi. Będzie to ich pierwsza wspólna piosenka od czasu kultowego „Renegade”, które ukazało się w 2001 roku na albumie „The Blueprint”.