Jack White dostał pierwszy telefon komórkowy w życiu. To prezent na 50. urodziny

Jack White i jego pierwszy telefon w życiu

Legendarny muzyk Jack White zaskoczył fanów, ujawniając, że z okazji swoich 50. urodzin po raz pierwszy w życiu otrzymał telefon komórkowy. Prezent sprawiła mu jego żona, Olivia Jean, a informacją podzielił się sam artysta w humorystycznym wpisie na Instagramie.

Koniec z życiem bez technologii

Jack White przez wiele lat był znanym przeciwnikiem nowoczesnej technologii. Nie korzystał z telefonu, a na swoich koncertach często zakazywał robienia zdjęć smartfonami. Jego podejście miało na celu pielęgnowanie autentycznych doświadczeń bez cyfrowych rozpraszaczy.

Symboliczny prezent od żony

To właśnie Olivia Jean, również artystka i żona White’a, podarowała mu jego pierwszy telefon. Tym samym pomogła mu zrobić krok w XXI wiek. Jack z uśmiechem przyznał, że dotąd musiał prosić innych o pomoc w płatnościach mobilnych, parkowaniu przez aplikacje czy słuchaniu muzyki online.

Humorystyczne podejście do nowego etapu

W swoim stylu Jack White żartował, że jego numer telefonu to „pierwiastek z sumy wszystkich interakcji społecznych pomnożony przez Pi”. Ten dystans do technologii i świata cyfrowego tylko podkreśla jego unikalny charakter i podejście do życia.