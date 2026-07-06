Harry Styles zakończył rekordową serię koncertów na Wembley. Na dwunastym koncercie pojawia się siostra muzyka

Harry Styles zakończył rekordową rezydencję na Wembley Stadium w Londynie. Ostatni z dwunastu koncertów przyniósł fanom kilka wyjątkowych momentów – na scenie pojawiła się siostra wokalisty Gemma Styles, a wydarzenie rozpoczęło się specjalną celebracją Pride z udziałem tancerzy oraz drag queens i drag kings.

Harry Styles ustanowił nowy rekord Wembley

Koncert z 4 lipca zamknął londyńską część trasy „Together, Together”. Dzięki dwunastu występom Harry Styles został artystą z największą liczbą koncertów zagranych na Wembley w ciągu jednego roku. Tym samym pobił rekord Coldplay, które wystąpiło tam dziesięć razy w 2025 roku, oraz Taylor Swift, mającej na koncie osiem koncertów w 2024 roku.

Na zakończenie rezydencji stadion odsłonił pamiątkowy baner upamiętniający historyczny wynik artysty.

Wzruszające przemówienie Gemmy Styles

Baner zaprezentowała publiczności siostra wokalisty, Gemma Styles, która wygłosiła emocjonalne przemówienie.

– Mój młodszy brat właśnie kończy rekordową serię dwunastu koncertów. Na co dzień nie myślę o nim jak o wielkiej gwieździe. Dla mnie jest przede wszystkim bratem, wujkiem i najlepszym przyjacielem – powiedziała.

Podkreśliła również, jak ogromne wrażenie robi na niej społeczność fanów zgromadzona wokół Harry’ego.

– Jestem z ciebie dumna. Z tego, kim jesteś i jak pozwalasz innym być sobą. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nim przez ostatnich dwanaście koncertów i przez szesnaście lat jego kariery – dodała.

Celebracja Pride i wyjątkowa setlista

Przed koncertem na scenie odbyła się specjalna celebracja Pride z udziałem tancerzy trasy oraz znanych drag queens i drag kings.

Podczas finałowego występu Harry Styles po raz pierwszy na trasie wykonał także utwór „Sweet Creature”, co było jedną z największych niespodzianek wieczoru.

W setliście znalazły się również m.in. „Golden”, „Adore You”, „Watermelon Sugar”, „Sign Of The Times”, „As It Was” oraz specjalny medley z piosenkami One Direction: „Night Changes”, „Falling” i „History”.

Trasa „Together, Together” trwa

Choć londyńska rezydencja dobiegła końca, Harry Styles nie zwalnia tempa. W kolejnych miesiącach artysta wystąpi jeszcze m.in. w São Paulo, Mexico City, Melbourne i Sydney. W planach ma również 30-koncertową rezydencję w Madison Square Garden.