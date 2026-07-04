Grand Press nominował Bedoesa do Medalu Wolności Słowa

Fundacja Grand Press ogłosiła listę nominowanych do Medalu Wolności Słowa 2026. Prestiżowe wyróżnienie zostanie wręczone już po raz szósty podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Czym jest Medal Wolności Słowa?

Medal Wolności Słowa to nagroda przyznawana osobom i instytucjom, które angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego oraz promują wolność słowa, otwartą debatę publiczną i prawa obywatelskie.

Wyróżnienie trafia do przedstawicieli różnych środowisk – od dziennikarzy i działaczy społecznych, po ludzi kultury, nauki i organizacje pozarządowe.

Nominowani w kategorii Instytucja

W tegorocznej edycji o Medal Wolności Słowa w kategorii Instytucja ubiegają się:

Dominika Bychawska-Siniarska (Uniwersytet Gdański) – prawniczka i ekspertka od lat zaangażowana w ochronę wolności słowa, praw dziennikarzy oraz walkę z pozwami typu SLAPP i nielegalną inwigilacją.

– prawniczka i ekspertka od lat zaangażowana w ochronę wolności słowa, praw dziennikarzy oraz walkę z pozwami typu SLAPP i nielegalną inwigilacją. Siostra Małgorzata Chmielewska (Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia) – działaczka społeczna od lat wspierająca osoby wykluczone i walcząca o prawa człowieka oraz godność najsłabszych.

– działaczka społeczna od lat wspierająca osoby wykluczone i walcząca o prawa człowieka oraz godność najsłabszych. Fundacja w Stronę Dialogu – organizacja promująca dialog międzykulturowy, przeciwdziałająca stereotypom oraz wspierająca społeczność romską.

Nominowani w kategorii Media

Kapituła wskazała także troje kandydatów reprezentujących środowisko medialne:

Justyna Dobrosz-Oracz (TVP) – dziennikarka od ponad 20 lat prowadząca wywiady z politykami i konsekwentnie walcząca o niezależność mediów.

– dziennikarka od ponad 20 lat prowadząca wywiady z politykami i konsekwentnie walcząca o niezależność mediów. Agnieszka Gozdyra (Polsat) – prowadząca debaty publiczne, ceniona za zadawanie trudnych pytań oraz tworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji.

– prowadząca debaty publiczne, ceniona za zadawanie trudnych pytań oraz tworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji. Leszek Jażdżewski (Liberté!) – publicysta i organizator Igrzysk Wolności, od lat promujący pluralizm oraz swobodę wymiany poglądów.

Nominowani w kategorii Obywatel/Obywatelka

W kategorii Obywatel/Obywatelka nominacje otrzymali:

Bedoes 2115 (Borys Piotr Przybylski) – raper wyróżniony za społeczne zaangażowanie oraz akcję charytatywną związaną z utworem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranym wspólnie z Mają Mecan na rzecz Fundacji Cancer Fighters.

– raper wyróżniony za społeczne zaangażowanie oraz akcję charytatywną związaną z utworem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranym wspólnie z Mają Mecan na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Natalia Panczenko (Fundacja Stand with Ukraine) – aktywistka działająca na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego oraz organizatorka licznych inicjatyw pomocowych.

– aktywistka działająca na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego oraz organizatorka licznych inicjatyw pomocowych. Joanna Szczepkowska – aktorka i publicystka od lat aktywnie uczestnicząca w debacie publicznej oraz zabierająca głos w najważniejszych sprawach społecznych i politycznych.

Gala Medalu Wolności Słowa już 28 sierpnia

Laureatów tegorocznej edycji poznamy 28 sierpnia 2026 roku podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVN24 oraz na profilu Fundacji Grand Press w serwisie Facebook.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Grand Press, a partnerami tegorocznej edycji są m.in. Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Europejskie Centrum Solidarności.