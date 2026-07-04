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Grand Press nominował Bedoesa do Medalu Wolności Słowa

Ogłoszono nominowanych w kategoriach Media, Instytucja i Obywatel/Obywatelka

2026.07.04

opublikował:

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Fundacja Grand Press ogłosiła listę nominowanych do Medalu Wolności Słowa 2026. Prestiżowe wyróżnienie zostanie wręczone już po raz szósty podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Czym jest Medal Wolności Słowa?

Medal Wolności Słowa to nagroda przyznawana osobom i instytucjom, które angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego oraz promują wolność słowa, otwartą debatę publiczną i prawa obywatelskie.

Wyróżnienie trafia do przedstawicieli różnych środowisk – od dziennikarzy i działaczy społecznych, po ludzi kultury, nauki i organizacje pozarządowe.

Nominowani w kategorii Instytucja

W tegorocznej edycji o Medal Wolności Słowa w kategorii Instytucja ubiegają się:

  • Dominika Bychawska-Siniarska (Uniwersytet Gdański) – prawniczka i ekspertka od lat zaangażowana w ochronę wolności słowa, praw dziennikarzy oraz walkę z pozwami typu SLAPP i nielegalną inwigilacją.
  • Siostra Małgorzata Chmielewska (Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia) – działaczka społeczna od lat wspierająca osoby wykluczone i walcząca o prawa człowieka oraz godność najsłabszych.
  • Fundacja w Stronę Dialogu – organizacja promująca dialog międzykulturowy, przeciwdziałająca stereotypom oraz wspierająca społeczność romską.

Nominowani w kategorii Media

Kapituła wskazała także troje kandydatów reprezentujących środowisko medialne:

  • Justyna Dobrosz-Oracz (TVP) – dziennikarka od ponad 20 lat prowadząca wywiady z politykami i konsekwentnie walcząca o niezależność mediów.
  • Agnieszka Gozdyra (Polsat) – prowadząca debaty publiczne, ceniona za zadawanie trudnych pytań oraz tworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji.
  • Leszek Jażdżewski (Liberté!) – publicysta i organizator Igrzysk Wolności, od lat promujący pluralizm oraz swobodę wymiany poglądów.

Nominowani w kategorii Obywatel/Obywatelka

W kategorii Obywatel/Obywatelka nominacje otrzymali:

  • Bedoes 2115 (Borys Piotr Przybylski) – raper wyróżniony za społeczne zaangażowanie oraz akcję charytatywną związaną z utworem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranym wspólnie z Mają Mecan na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
  • Natalia Panczenko (Fundacja Stand with Ukraine) – aktywistka działająca na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego oraz organizatorka licznych inicjatyw pomocowych.
  • Joanna Szczepkowska – aktorka i publicystka od lat aktywnie uczestnicząca w debacie publicznej oraz zabierająca głos w najważniejszych sprawach społecznych i politycznych.

Gala Medalu Wolności Słowa już 28 sierpnia

Laureatów tegorocznej edycji poznamy 28 sierpnia 2026 roku podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVN24 oraz na profilu Fundacji Grand Press w serwisie Facebook.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Grand Press, a partnerami tegorocznej edycji są m.in. Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Europejskie Centrum Solidarności.

 

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