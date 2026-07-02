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Edyta Górniak nie chciała wystąpić z Alicją Szemplińską? Menedżer wyjaśnia powód

Ostatecznie diva wystąpiła z Gracjaną Górką

2026.07.02

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Edyta Gorniak

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Po koncercie „Wrocław Przyszłości”, transmitowanym przez Polsat, w mediach pojawiły się doniesienia, że Edyta Górniak miała odmówić wspólnego występu z Alicją Szemplińską. Sprawa wywołała liczne spekulacje, jednak głos zabrał menedżer wokalistki, który wyjaśnił kulisy decyzji.

Skąd wzięły się plotki o odmowie?

Według wcześniejszych medialnych informacji organizatorzy koncertu planowali połączyć na scenie dwie reprezentantki Polski związane z Konkursem Piosenki Eurowizji – Edytę Górniak i Alicję Szemplińską. Ostatecznie do wspólnego występu nie doszło, a Szemplińska zaśpiewała z Andrzejem Piasecznym.

Pojawiły się również doniesienia, że Edyta Górniak miała zrezygnować z duetu, nie podając organizatorom konkretnego powodu.

Menedżer Edyty Górniak wyjaśnia decyzję

Do sprawy odniósł się Bartosz Łoś, menedżer artystki. Jak wyjaśnił, podczas przygotowań do koncertu organizatorzy przedstawili kilka różnych propozycji duetów.

Wśród nich znalazły się występy z Januszem Radkiem, Alicją Szemplińską oraz Gracjaną Górką, 12-letnią uczestniczką programu „Must Be the Music”.

Ostatecznie Edyta Górniak zdecydowała się wystąpić właśnie z młodą wokalistką, gdy dowiedziała się, że wspólny koncert jest jej wielkim marzeniem.

Występ z Gracjaną Górką zachwycił publiczność

Podczas koncertu „Wrocław Przyszłości” Edyta Górniak i Gracjana Górka wspólnie wykonały utwór „Hallelujah”. Ich interpretacja została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez publiczność zgromadzoną pod sceną, jak i widzów oglądających transmisję w Polsacie.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, a duet został uznany za jeden z najbardziej poruszających momentów całego wydarzenia.

Nie ma konfliktu między Edytą Górniak a Alicją Szemplińską

Menedżer Edyty Górniak podkreślił, że decyzja o wyborze partnerki do występu nie miała nic wspólnego z niechęcią wobec Alicji Szemplińskiej. Zaapelował również, aby nie tworzyć niepotrzebnych konfliktów między artystkami.

Przypomniał także, że Edyta Górniak w przeszłości wielokrotnie pozytywnie wypowiadała się o Alicji Szemplińskiej i publicznie chwaliła jej występ podczas Eurowizji.

Według przedstawiciela wokalistki wybór Gracjany Górki był przede wszystkim gestem wsparcia dla młodej artystki oraz okazją do spełnienia jej muzycznego marzenia.

 

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