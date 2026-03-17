Dua Lipa krytykuje sposób przedstawiania sprawy Epsteina: „To robi krzywdę wszytskim ofiarom”

Dua Lipa w najnowszym odcinku swojego podcastu Service 95 poruszyła temat Jeffrey’a Epsteina i ujawnionych niedawno plików dotyczących jego przestępstw. Artystka podkreśliła, że w debacie publicznej często pomija się prawdziwe ofiary, zwłaszcza nieletnie dziewczynki, które padły ofiarą handlu ludźmi. Lipa zaznaczyła, że sposób, w jaki media przedstawiają te sprawy, „robi krzywdę wszystkim ofiarom”.

Podczas rozmowy z autorką Roxane Gay piosenkarka wskazała, że większość relacji skupia się na seksualnych imprezach i znanych osobach powiązanych z Epsteinem, zamiast opisywać cierpienie dzieci, które były wykorzystywane. Lipa podkreśliła, że takie przedstawienie sprawy „zasłania wszystko jakimś rodzajem zasłony”, co może chronić czytelników kosztem prawdy o tym, co naprawdę się działo.

Kontrowersje wokół ujawnionych plików

Wydanie milionów dokumentów związanych z Epsteinem w styczniu 2026 roku wywołało falę zainteresowania, szczególnie w kontekście znanych nazwisk takich jak Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates czy Prince Andrew. Wszystkie wymienione osoby zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom związanym z Epsteinem. Jednak, jak zwraca uwagę Lipa, debata publiczna i medialna narracja wciąż w dużej mierze ignoruje ofiary jego przestępstw.

W świecie muzyki sprawa wywołała także konsekwencje zawodowe. Casey Wasserman sprzedał swoją agencję talentów po tym, jak jego maile z 2003 roku do Ghislaine Maxwell zostały ujawnione w dokumentach Epstein Files. Artyści reprezentowani przez jego firmę, tacy jak Chappell Roan, Orville Peck i Gigi Perez, zdecydowali się odejść od agencji w związku z ujawnionymi informacjami.

Lipa nie boi się trudnych tematów

Dua Lipa od lat nie unika angażowania się w trudne i polityczne tematy, w tym sytuację Palestyńczyków i kryzys humanitarny w Gazie. W swoich wypowiedziach konsekwentnie stara się zwracać uwagę na tych, których głos jest pomijany. W przypadku Epstein Files jej stanowisko jest jasne – narracja medialna powinna skupiać się przede wszystkim na ofiarach i ich doświadczeniach, a nie na znanych osobach powiązanych z przestępcą.