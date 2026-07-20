Drake stracił 1,5 miliona dolarów. Nieudany zakład na finał mistrzostw świata

Kanadyjski raper postawił aż 1,5 miliona dolarów na zwycięstwo reprezentacji Argentyny w finale mistrzostw świata 2026. Ostatecznie jego przewidywania okazały się błędne, a artysta stracił całą postawioną kwotę.

Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, zdobywając tytuł mistrzów świata i przekreślając szanse Drake’a na gigantyczną wygraną.

Zakład mógł przynieść ponad 5 milionów dolarów

Drake zawarł zakład za pośrednictwem platformy Stake, z którą od lat współpracuje jako ambasador marki. Raper obstawił nie tylko zwycięstwo Argentyny, ale również to, że zespół wygra w regulaminowym czasie gry.

Taki scenariusz dawał kurs 3,45, co oznaczało potencjalną wygraną wynoszącą około 5,175 miliona dolarów.

Spotkanie nie ułożyło się jednak po myśli reprezentacji Argentyny. Zespół nie potrafił zagrozić bramce rywali i przez cały mecz nie oddał ani jednego celnego strzału. Dzięki skutecznej grze w defensywie udało się doprowadzić do dogrywki, jednak ostatecznie Hiszpania zdobyła zwycięskiego gola i sięgnęła po mistrzostwo świata.

Klątwa Drake’a znów wróciła?

Kolejna przegrana błyskawicznie wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu kibiców ponownie zaczęło mówić o tzw. „klątwie Drake’a”, według której drużyny lub sportowcy wspierani przez rapera często przegrywają najważniejsze spotkania.

Choć teoria ta od lat funkcjonuje głównie jako internetowy mem, kolejne nieudane typy artysty sprawiają, że temat regularnie powraca przy okazji wielkich wydarzeń sportowych.

Drake od lat obstawia największe wydarzenia sportowe

Zakłady sportowe stały się jednym z elementów wizerunku Drake’a. Raper regularnie publikuje w mediach społecznościowych kupony opiewające na setki tysięcy, a nawet miliony dolarów. Obstawia mecze NBA, NFL, UFC, boks oraz najważniejsze wydarzenia piłkarskie.

Mimo wielu spektakularnych wygranych, równie często mówi się o jego kosztownych porażkach. Tym razem finał mundialu okazał się dla niego wyjątkowo bolesny finansowo.

Hiszpania mistrzem świata 2026

Sam finał wzbudził mieszane opinie kibiców. Część komentatorów uważa, że Argentyna zaprezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, podczas gdy Hiszpania kontrolowała przebieg spotkania i zasłużenie sięgnęła po drugi w historii tytuł mistrza świata.

Dla Drake’a oznaczało to jednak kolejną stratę i następny nieudany zakład na jedno z największych wydarzeń sportowych roku.