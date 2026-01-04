Drake oskarżony o promocję nielegalnego hazardu

Drake znalazł się w centrum poważnego skandalu prawnego. W nowym pozwie zbiorowym raper został oskarżony o promowanie nielegalnej platformy hazardowej online oraz wykorzystywanie jej środków do sztucznego podbijania wyników odsłuchań swojej muzyki na platformach streamingowych, takich jak Spotify.

Pozew zbiorowy złożony w Wirginii

Pozew został złożony w sądzie federalnym w stanie Wirginia i obejmuje nie tylko Drake’a, ale także streamera Adina Rossa, australijskiego obywatela George’a Nguyena oraz spółkę-matkę platformy hazardowej Stake. Skargę wniosły mieszkanki Wirginii – LaShawnna Ridley i Tiffany Hines. Powódki zarzucają pozwanym naruszenie przepisów ustawy RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) i domagają się co najmniej 5 milionów dolarów odszkodowania.

Promocja Stake miała wprowadzać użytkowników w błąd

Według treści pozwu kobiety trafiły na platformę Stake po obejrzeniu płatnych promocji Drake’a, w tym transmitowanych na żywo sesji hazardowych oraz konkursów z nagrodami. Stake to kryptowalutowa firma hazardowa założona w Australii w 2017 roku, jednak hazard online w formie kasyn internetowych jest nielegalny w stanie Wirginia.

Pozew mówi, że amerykańska wersja serwisu, Stake.us, działa na terenie USA, wykorzystując kontrowersyjną lukę prawną, i jest błędnie przedstawiana jako legalna oraz bezpieczna forma rozrywki.

Kontrakt Drake’a wart 100 milionów dolarów

Drake podpisał lukratywną umowę sponsorską z platformą Stake w 2022 roku. Według doniesień medialnych kontrakt miał opiewać na około 100 milionów dolarów. W pozwie wskazano, że materiały promocyjne z udziałem rapera zachęcały do hazardu również w jurysdykcjach, w których jest on zabroniony.

Zarzuty o wykorzystywanie botów do zwiększania odsłuchań

Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest twierdzenie, że środki finansowe przepływające przez Stake miały być wykorzystywane do finansowania tzw. farm botów oraz kampanii „amplifikacyjnych”. Ich celem miało być sztuczne zwiększanie liczby odsłuchań utworów Drake’a na platformach streamingowych, w tym na Spotify.

Przedstawiciele Drake’a, Adina Rossa, George’a Nguyena oraz platformy Stake odmówili komentarza w sprawie.

To nie pierwsze problemy prawne związane ze Stake

Nie jest to pierwszy pozew dotyczący relacji Drake’a i Adina Rossa z platformą Stake. W październiku w stanie Missouri złożono podobną sprawę, w której oskarżono ich o wprowadzanie użytkowników w błąd poprzez przedstawianie Stake.us jako „kasyna społecznościowego”. Sprawa ta została niedawno przeniesiona do sądu federalnego.

Hazardowe straty i „klątwa Drake’a”

W czerwcu Drake sam ujawnił, że w ciągu jednego miesiąca postawił na zakłady sportowe blisko 125 milionów dolarów, tracąc ponad 8 milionów. Jego nieudane typy sportowe od lat określane są mianem „klątwy Drake’a”. Sprawa sądowa zbiegła się w czasie z innymi problemami rapera – w październiku przegrał on proces o zniesławienie przeciwko Universal Music Group związany z utworem „Not Like Us” Kendricka Lamara, który po oddaleniu pozwu zanotował gwałtowny wzrost odsłuchań.