Donatan o prezencie dla Cleo: „Podarowałem jej mieszkanie, a ona zrobiła tam graciarnię”

Donatan i Cleo wracają po latach z nową płytą

Po niemal dekadzie przerwy Donatan i Cleo ponownie pojawili się razem w mediach. W „Dzień Dobry TVN” opowiedzieli o premierze nowej płyty oraz o kulisach współpracy, która przed laty zapewniła im spektakularny sukces na Eurowizji. Duet znany z hitu „My Słowianie” wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, zapowiadając powrót w wielkim stylu.

Donatan ujawnia, czym zajmuje się poza muzyką

W wywiadzie Donatan zdradził, że od lat inwestuje w nieruchomości, co stało się jego głównym zajęciem. Producent przyznał, że praca w muzyce daje mu dziś przede wszystkim radość, a nie jest już koniecznością biznesową.

– Trochę buduję, trochę inwestuję. Muzyka stała się moim hobby – powiedział w „DD TVN”.

Wspomniał również, że działalność muzyczna wystarcza mu obecnie jedynie „na waciki”, dzięki czemu tworzenie może traktować z większym luzem.

Cleo wspomina początki i rolę Donatana

Cleo przypomniała, że to ona musiała namówić Donatana na kontynuację „Równonocy”. Wokalistka dodała, że przed rozpoczęciem współpracy z producentem była w trudnej sytuacji finansowej, a ich wspólny sukces całkowicie odmienił jej życie.

Donatan podarował Cleo mieszkanie. Piosenkarka zdradza, jak z niego korzysta

Tematem, który szczególnie rozbawił widzów, była historia prezentu, jaki Donatan wręczył Cleo kilka lat temu. Producent, znany z inwestowania w nieruchomości, podarował jej luksusowe mieszkanie urządzone w drewnie i kamieniu, osobiście dobierając wykończenie.

Z czasem okazało się jednak, że apartament nie spełnia roli inwestycji. Cleo zamieniła go w przestronną garderobę oraz magazyn na stroje i rekwizyty z teledysków.

– Podarowałem jej mieszkanie, a ona zrobiła tam graciarnię – żartował Donatan.

Cleo uspokoiła, że wkrótce przeniesie wszystkie przedmioty i zagospodaruje mieszkanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Cleo chciała odwdzięczyć się prezentem. Zaskakujący finał

Wokalistka ujawniła, że planowała podarować Donatanowi sportowy samochód, jednak producent szybko przyznał, że ze względu na swoje rozmiary auto nie byłoby dla niego praktyczne. Ostatecznie artyści żartowali w studio, że lepszym prezentem okazał się… kawałek lasu.