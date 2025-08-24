Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

foto: Instagram

Jack White krytykuje wystrój Owalnego Gabinetu

Legendarny muzyk Jack White skomentował nową aranżację Owalnego Gabinetu Donalda Trumpa. Opisał ją jako „wulgarną, pozłacaną i jarmarczną, przypominającą szatnię zapaśnika”. Odniósł się również do planów organizacji gali UFC w Białym Domu, porównując całość do satyrycznego filmu Idiocracy.

Odpowiedź administracji Trumpa

Na słowa Jacka White’a zareagował przedstawiciel administracji Trumpa, Steven Cheung. Nazwał artystę „washed-up, has-been loserem”, czyli „wyblakłym, przegrywem, który lata świetności ma już dawno za sobą”. Dodał także, że White ma zbyt dużo wolnego czasu, ponieważ jego kariera jest w zastoju.

Jack White nie pozostaje dłużny

Jack White szybko odpowiedział na te słowa, publikując obszerny wpis w mediach społecznościowych. Napisał w nim, że „Trump udaje człowieka, udaje lidera, udaje chrześcijanina”. Podkreślił, że jego działania prowadzą do eskalacji manipulacji, kłamstw i faszyzmu.