CGM

Doda zabrała głos po akcie oskarżenia. „W końcu mogę zacząć się bronić w sądzie”

"Ponad 5 lat na to czekałam"

2026.06.25

opublikował:

Doda Instagram 25

Dorota Rabczewska odniosła się do informacji o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko niej i jej byłemu mężowi Emilowi S. do Sądu Okręgowego w Warszawie. Artystka opublikowała obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych zaledwie kilkadziesiąt minut po komunikacie prokuratury.

Piosenkarka nie ukrywa, że mimo powagi sytuacji odczuwa ulgę. Jak podkreśla, przez wiele lat czekała na moment, w którym będzie mogła przedstawić swoje argumenty przed niezależnym sądem.

„W końcu mogę odetchnąć z ulgą”

W opublikowanym nagraniu Dorota Rabczewska wyjaśniła, dlaczego skierowanie sprawy do sądu odbiera jako pozytywny krok.

– „W końcu mogę, chociaż brzmi to paradoksalnie dla ludzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z sądami, odetchnąć z ulgą, bo to jest ten czas, w którym nareszcie mogę zacząć się bronić w sądzie” – powiedziała.

Artystka przypomniała, że postępowanie trwa od ponad pięciu lat i od początku konsekwentnie utrzymuje, że nie miała związku z zarzucanymi nieprawidłowościami.

– „Ponad 5 lat na to czekałam, odkąd prokuratura weszła mi do domu, zabrała mi moje oszczędności na poczet długów mojego byłego męża” – stwierdziła.

Zarzuty wobec Doroty Rabczewskiej i Emila S.

Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Emilowi S., Dorocie Rabczewskiej oraz dwóm innym osobom.

Według śledczych Emil S. miał dopuścić się łącznie 198 czynów związanych z działalnością biznesową dotyczącą produkcji filmowej. Producentowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dorota Rabczewska została oskarżona o pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Za zarzucany czyn grozi kara do 5 lat więzienia.

Warto podkreślić, że skierowanie aktu oskarżenia do sądu nie oznacza stwierdzenia winy. O odpowiedzialności oskarżonych zdecyduje dopiero sąd po przeprowadzeniu całego procesu.

Piosenkarka mówi o „nagonce” i „linczu”

W swoim oświadczeniu Rabczewska nie kryła emocji. Jak twierdzi, przez lata była publicznie oceniana bez możliwości pełnego przedstawienia własnego stanowiska.

– „Zostałam obarczona abstrakcyjnymi rzeczami, z którymi nigdy nie miałam nic wspólnego. Nikt nie chciał mnie słuchać, stawiane były tezy, wysyłane od razu do mediów, nagonka, lincz, i w końcu po tylu latach przychodzi mój czas” – powiedziała.

Artystka przekonuje, że dopiero rozprawa sądowa pozwoli jej szczegółowo odnieść się do wszystkich zarzutów oraz zaprezentować własną wersję wydarzeń.

Dorota Rabczewska o ustaleniach Urzędu Skarbowego

W dalszej części nagrania piosenkarka odniosła się również do wcześniejszych ustaleń organów podatkowych.

– „Mimo że Urząd Skarbowy po dwóch latach śledztwa stwierdził, że moje pieniądze są moje i nie pochodzą z żadnego przestępstwa, prokuratura i tak utrzymywała swoje stanowisko” – podkreśliła.

Rabczewska stwierdziła również, że w trakcie postępowania pojawiały się informacje, które jej zdaniem nie miały pokrycia w rzeczywistości.

– „Nigdy nie miałam żadnego domu na Malcie i nie chcę mieć. To był jakiś koszmar” – zaznaczyła.

„W końcu mogę przedstawić swoją wersję wydarzeń”

Zdaniem wokalistki sprawa powinna była trafić do sądu znacznie wcześniej.

– „Cieszę się, że w końcu sprawa trafia do sądu, że ten akt oskarżenia po paru latach w końcu trafia tam, gdzie powinien trafić dużo, dużo wcześniej, i że w końcu jest ten czas, żebym mogła zacząć przedstawiać moją wersję wydarzeń w sądzie” – powiedziała.

Piosenkarka zapowiedziała, że zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie i walczyć o oczyszczenie swojego imienia.

Apel do fanów i obserwatorów

Na zakończenie swojego wystąpienia Dorota Rabczewska zwróciła się bezpośrednio do fanów oraz osób śledzących sprawę.

– „Trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie, że nic nie jest takie czarno-białe, jak się wydaje” – zaapelowała.

Artystka podkreśliła również, że ocenianie kogokolwiek wyłącznie na podstawie jednej strony sporu może prowadzić do błędnych wniosków.

– „Najważniejsze jest czekać do końca, a uwierzcie mi, że będą mocne zwroty akcji” – dodała.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

JAckWhite2017
NEWS

Jack White rozwodzi się z żoną. Olivia Jean złożyła pozew i wskazała powód rozstania

Doda 2026
NEWS

Doda wyznała, że była zakochana w gangsterze. „On był jednym z najbardziej nietoksycznych, spokojnych i uczciwych paradoksalnie mężczyzn, których spotkałam na swojej drodze”

Hugo Bianco
NEWS

Znany DJ z Ibizy skazany za międzynarodowy przemyt narkotyków. Hugo Bianco miał kierować rozbudowaną siatką przestępczą

Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl
NEWS

„Nie gram za mniej niż 150 tysięcy złotych za 15 minut. Doda o swoich koncertowych stawkach

Roxie 2024 @roscoreckless IGRES-01863
NEWS

Roxie Węgiel wraca do publicznych zarzutów stawianych przez jednego z księży: „On w złym świetle stawia Kościół, który faktycznie dużo traci przez takich księży”

Whitney Houston
NEWS

Oprah Winfrey ujawnia kulisy ostatniego spotkania z Whitney Houston. Gwiazda była pod wpływem narkotyków podczas nagrania jej programu

Whitney 2
NEWS

Rodzina Whitney Houston twierdzi, że Oprah kłamie. „Whitney nie była pod wpływem narkotyków”

Polecane

CGM
Lionel Richie fot. Dennis Leupold

Lionel Richie zasłabł na scenie podczas koncertu. Legendarny wokalista ...

Niepokojące chwile podczas koncertu Lionela Richiego

10 minut temu

CGM
Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl

Jest akt oskarżenia przeciwko Dodzie i Emilowi S. Piosenkarce grozi do ...

Warto podkreślić, że skierowanie aktu oskarżenia do sądu nie oznacza stwierdzenia winy

44 minuty temu

CGM
Taylor Swift IG 2025 Foto Mert Alas & Marcus Piggott

Taylor Swift i Travis Kelce nie chcą prezentów ślubnych

George Kittle ujawnia zaskakującą prośbę pary

6 godzin temu

CGM
Spotify 2024 logo

Spotify wygrywa w sądzie. Pozew o sztuczne odtworzenia i boty został o ...

Głośna sprawa przeciwko Spotify zakończona korzystnym wyrokiem dla platformy

7 godzin temu

CGM
System OF A Down

System Of A Down otwiera wyjątkowe pop-upy fanów. Ekskluzywne gadżety ...

SOAD przygotowuje niespodziankę dla fanów przed europejską trasą koncertową

8 godzin temu

CGM
OASIS ADIDAS

„Wonderwall” przeżywa drugą młodość. Liam Gallagher reaguj ...

„Wonderwall” ponownie podbija listy odtworzeń

8 godzin temu