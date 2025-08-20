Doczekamy się wspólnego utworu Kaza Bałagane i Quebonafie?

Choć Quebonafide nie planuje nagrywać nowych kawałków, przed zakończeniem kariery „zostawił” trochę niewydanych rzeczy. Jedną z nich jest utwór z Kazem Bałagane, o którym Que mówił podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. Wygląda na to, że już o północy piosenka pojawi się na platformach streamingowych.

Mochi w ręce Kaza to zapowiedź utworu z Quebo?

– O północy na streamingach. Warto nie zaspać – napisał na fanpage’u Kaz Bałagane. W krótkiej zapowiedzi nie ma naturalnie słowa na temat Quebonafide, ale taki wniosek nasuwa się, kiedy odwiedzamy instagramowy profil Kazka. W ostatnich dniach pojawiły się tam stories, sugerujące, że w jutrzejszym utworze usłyszymy Quebonafide. Najpierw było to zdjęcie z boiska, na którym można było zobaczyć nogi Kaza i Quebonafide. Na drugiej fotce Kaz je mochi. A z kim na polskiej scenie kojarzy się mochi? No właśnie.

Czy to trolling, czy faktycznie usłyszymy jutro numer Kaza i Que? Dowiemy się tego za kilka godzin.