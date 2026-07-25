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Diddy trafił do izolatki. Według doniesień miał wdać się w bójkę w więzieniu

Osadzony miał obrazić rapera

2026.07.25

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Według informacji opublikowanych przez amerykański portal TMZ, raper miał wdać się w bójkę z innym więźniem w federalnym zakładzie karnym FCI Fort Dix w stanie New Jersey.

Jak podają anonimowe źródła cytowane przez serwis, do zdarzenia miało dojść w tym tygodniu po tym, jak współosadzony miał obrazić muzyka. W efekcie między mężczyznami doszło do szarpaniny i wymiany ciosów, zanim interweniowali funkcjonariusze więzienni.

Diddy miał trafić do izolatki

Według doniesień TMZ po zakończeniu incydentu Sean Combs został przeniesiony do izolatki. Nie wiadomo jednak, czy nadal tam przebywa, ani jakie konsekwencje dyscyplinarne mogą go czekać.

Jeżeli więzienne władze uznają, że Diddy naruszył regulamin, może to wpłynąć na możliwość uzyskania punktów za dobre sprawowanie. W konsekwencji termin jego zwolnienia mógłby ulec zmianie.

Więzienie nie komentuje sprawy

Przedstawiciele Federalnego Biura Więziennictwa odmówili komentowania doniesień dotyczących konkretnego osadzonego.

W przesłanym stanowisku poinformowano, że ze względu na kwestie prywatności, bezpieczeństwa oraz obowiązujące procedury nie udzielają informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych ani sytuacji poszczególnych więźniów.

Również przedstawiciele Seana Combsa, według TMZ, nie odnieśli się dotychczas do medialnych doniesień.

Sean Combs odbywa karę pozbawienia wolności

Sean „Diddy” Combs przebywa obecnie w federalnym zakładzie karnym FCI Fort Dix. Według amerykańskich mediów jego planowany termin zakończenia odbywania kary przypada na luty 2028 roku, o ile nie dojdzie do zmian wynikających z ewentualnych postępowań dyscyplinarnych lub innych decyzji administracyjnych.

Na razie informacje o rzekomej bójce opierają się na doniesieniach anonimowych źródeł cytowanych przez TMZ i nie zostały oficjalnie potwierdzone przez administrację więzienia ani przedstawicieli artysty.

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