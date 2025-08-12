Dawid Podsiadło i Artur Rojek z kolejnym utworem zagranym na dachu Spodka

fot. Mateusz Zborowski

Dawid Podsiadło i Artur Rojek ponownie na dachu kultowego Spodka. W ramach festiwalu ZORZA zrealizowano live sesję, w której artyści wykonali utwór „Alexander”. To druga muzyczna perełka z tej wyjątkowej lokalizacji – po świetnie przyjętym „Dla Ciebie”. Przed nami jeszcze dwa ostatnie przystanki festiwalu: Gdańsk (15–16 sierpnia) oraz Katowice (29–30 sierpnia). Podczas finałowego koncertu Dawida i Artura materiał zostanie zarejestrowany, a jesienią ukaże się jako album koncertowy. To niepowtarzalna okazja, by dołączyć i stać się częścią muzycznej historii.

Dawid Podsiadło i Artur Rojek zapowiadają koncertowe wydawnictwo

Spodek jest ikoną polskiej architektury, sercem muzycznego Śląska oraz sceną niezliczonych koncertów, legendarnych występów i przełomowych momentów w historii polskiej muzyki. Teraz stał się miejscem jeszcze bardziej niezwykłym. Na jeden dzień, jego dach został sceną, na której Dawid Podsiadło i Artur Rojek połączyli siły, by wspólnie wykonać utwór „Alexander” z repertuaru zespołu Myslovitz.

– Moja przygoda z muzyką zaczęła się od Myslovitz. To pierwszy zespół, którego świadomie słuchałem, pierwszy, którego utwory grałem publicznie. Możliwość wykonania ich z Arturem w tak symbolicznym miejscu jest dla mnie czymś wyjątkowym – mówi Dawid Podsiadło.

Artur Rojek, wracając do piosenek, które przed laty współtworzył i wykonywał, wnosi w ten projekt szczególny ładunek emocji. A fakt, że nagranie powstało właśnie na dachu Spodka – w miejscu, które w zbiorowej wyobraźni jest niemal świętością polskiej sceny – czyni ten duet nie tylko muzycznym, ale i kulturowym wydarzeniem.