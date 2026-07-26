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Dan Reynolds omal nie upadł podczas koncertu Imagine Dragons. Wszystko nagrały kamery

Niebezpieczny moment podczas występu Imagine Dragons

2026.07.26

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Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dan Reynolds, wokalista zespołu Imagine Dragons, przeżył chwilę grozy podczas jednego z ostatnich koncertów. Artysta niemal przewrócił się, gdy wbiegł w tłum fanów w trakcie występu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery i szybko obiegło media społecznościowe.

Do incydentu doszło w czwartek wieczorem podczas obchodów 40-lecia Yaamava’ Resort & Casino w Highland w Kalifornii.

Dan Reynolds stracił równowagę wśród publiczności

W pewnym momencie koncertu Reynolds zeskoczył ze sceny i pobiegł alejką pomiędzy zgromadzonymi fanami. Podczas biegu artysta nagle stracił równowagę i potknął się, omal nie wpadając na jednego z pracowników obsługi wydarzenia.

Na szczęście wokalista zdołał odzyskać równowagę dosłownie w ostatniej chwili. Mimo niebezpiecznej sytuacji nie przerwał występu ani na moment i kontynuował śpiew, jakby nic się nie wydarzyło.

Publiczność nagrodziła go brawami

Szybka reakcja Dana Reynoldsa sprawiła, że potencjalnie groźny upadek zakończył się jedynie chwilowym potknięciem. Publiczność zareagowała entuzjastycznie, dopingując muzyka, który z uśmiechem dokończył pełen energii koncert.

Nagranie z tego momentu błyskawicznie trafiło do internetu, gdzie fani chwalą artystę za profesjonalizm i opanowanie.

Watch full video on TMZ

Imagine Dragons kontynuują koncertową trasę

Występ Imagine Dragons był częścią obchodów jubileuszu Yaamava’ Resort & Casino. Kilka dni wcześniej podczas wydarzenia na scenie pojawiła się także Christina Aguilera, a kolejną gwiazdą zapowiedzianą przez organizatorów jest Snoop Dogg.

Mimo nieoczekiwanego incydentu koncert Imagine Dragons zakończył się bez żadnych problemów, a Dan Reynolds udowodnił, że nawet w nieprzewidzianych sytuacjach potrafi zachować pełen profesjonalizm.

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