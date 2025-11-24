D4vd przechowywał ciało Celeste Rivas w domowej lodówce? Śledczy badają taką możliwość

Nowe ustalenia w sprawie śmierci Celeste Rivas skupiają się na podejrzanym, artyście D4vd, i zamrażarce w jego wynajmowanym domu. Śledczy badają możliwość przechowywania ciała w lodówce przed jego odnalezieniem w samochodzie D4vd.

Lodówka w domu D4vd

Fotografia kuchni z wynajmowanego domu D4vd ujawnia dużą lodówkę KitchenAid, z zamrażalnikiem o wysokości około 188 cm, szerokości około 36 cm i głębokości około 69 cm. Temperatura mogła osiągać nawet -22,2°C.

Dla porównania, Celeste miała 160 cm wzrostu i ważyła około 54 kg. Ciało zostało znalezione w torbie w Tesla D4vd – z odciętą głową oraz kończynami – co mogło umożliwić przechowanie go w zamrażalniku po usunięciu półek.

„Tułów dla kobiety o wzroście 160 cm ma długość od 38 do 43 cm i szerokość 35-38 cm” – informują źródła śledcze.

Ciało częściowo zamrożone

Ciało Celeste było częściowo zamrożone, gdy znaleziono je w samochodzie D4vd w sierpniu, mimo że w Los Angeles panowały wysokie temperatury. Po odkryciu zwłok LAPD przeprowadziło nakaz przeszukania domu D4vd.

Dodatkowe dowody – drugi zamrażalnik

Na mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z 4 września 2024 roku, przedstawiające D4vd w innym domu z urządzeniem przypominającym zamrażalnik skrzyniowy o około 198 litrów.

Podróż do Santa Barbara

Śledczy ustalili, że D4vd wiosną 2025 roku udał się w nocy do odległego obszaru w hrabstwie Santa Barbara, spędzając tam kilka godzin. Wstępna teoria mówi, że tam mogło dojść do rozczłonkowania ciała Celeste, zanim wróciło ono do Los Angeles i zostało zamrożone.

„Jedna z teorii zakłada, że D4vd i współpodejrzany mogli przewieźć ciało, dokonać jego rozczłonkowania i następnie umieścić je w zamrażalniku w domu D4vd” – informuje źródło zbliżone do śledztwa.

Dlaczego ciało znalazło się w Tesli?

Pytanie pozostaje otwarte: dlaczego ciało ostatecznie znalazło się w samochodzie D4vd? Jedna z teorii mówi, że D4vd był w tym czasie na trasie koncertowej, a w domu mogły przebywać inne osoby, które mogłyby odkryć ciało. Śledczy LAPD tworzą szczegółową oś czasu zdarzeń, aby dokładnie ustalić, co wydarzyło się z Celeste.