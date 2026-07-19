D4vd miał pokazać fałszywy dowód zamordowanej 14-latki? Była znajoma ujawnia nowe informacje

Wokół D4vd wciąż narastają kontrowersje związane z trwającym postępowaniem sądowym. Tym razem głos zabrała jego była znajoma Aysia Collins, która w opublikowanym nagraniu opowiedziała o swojej rozmowie z artystą dotyczącej wieku Celeste Rivas.

Według relacji influencerki skonfrontowała ona muzyka po tym, jak usłyszała informacje o jego rzekomej relacji z niepełnoletnią dziewczyną. Collins twierdzi, że zażądała od D4vd przedstawienia dowodu potwierdzającego pełnoletność Celeste Rivas.

Aysia Collins: „Pokazał mi dowód”

Jak twierdzi Aysia Collins, D4vd miał zapewniać ją, że Celeste Rivas jest pełnoletnia i miał pokazać jej dokument lub inne materiały mające to potwierdzać. Influencerka nie ujawniła jednak, jaki był charakter przedstawionego dowodu.

Po zobaczeniu materiałów Collins uznała, że nie ma powodów, aby dalej naciskać swojego znajomego. Dopiero później, jak sama relacjonuje, doszła do wniosku, że mogła zostać wprowadzona w błąd.

D4vd nie przyznaje się do zarzutów

Sprawa przeciwko D4vd nadal znajduje się na etapie postępowania sądowego. Artysta nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, a o ich zasadności zdecyduje sąd.

W ostatnich tygodniach kilka osób z otoczenia muzyka publicznie komentowało sprawę, domagając się wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Jednocześnie należy podkreślić, że przedstawiane w mediach społecznościowych relacje są twierdzeniami ich autorów i nie stanowią rozstrzygnięcia sądowego.

Sprawa nadal czeka na finał

Postępowanie sądowe wciąż trwa, a terminy kolejnych rozpraw były przekładane. Do czasu wydania prawomocnego orzeczenia wszelkie oskarżenia wobec D4vd pozostają przedmiotem postępowania, a ostateczna ocena przedstawionych dowodów będzie należeć do sądu.