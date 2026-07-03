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Chris Brown symulował odważny stosunek z fanką podczas koncertu

Chris Brown ponownie na językach

2026.07.03

opublikował:

Chris Brown

fot. mat. pras.

Chris Brown ponownie znalazł się w centrum uwagi. Podczas koncertu w Minneapolis wokalista zaprosił na scenę jedną z fanek, a ich wspólny występ szybko stał się viralem w mediach społecznościowych. Nagrania z wydarzenia wywołały wiele emocji i podzieliły internautów.

Chris Brown wykonał odważną choreografię z fanką

Podczas wykonywania utworu „Take You Down” Chris Brown zaprosił na scenę kobietę z publiczności. W trakcie występu artysta wykonywał bardzo zmysłową choreografię, obejmującą taneczne ruchy o charakterze erotycznym.

Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, że uczestniczka występu aktywnie brała udział w pokazie, odpowiadając na ruchy wokalisty i tańcząc razem z nim. W pewnym momencie choreografia stała się jeszcze bardziej odważna, co wywołało głośne reakcje zarówno publiczności, jak i internautów.

Nagrania z koncertu szybko obiegły internet

Fragmenty koncertu błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych, gdzie wzbudziły liczne komentarze. Jedni fani chwalą Chrisa Browna za sceniczne show i energię podczas występów, inni uważają, że artysta przekroczył granice dobrego smaku.

Nie jest to pierwszy raz, gdy koncerty wokalisty stają się szeroko komentowane ze względu na odważne elementy choreografii i interakcje z publicznością.

Chris Brown mierzy się również z problemami prawnymi

Występ w Minneapolis odbył się niedługo po zakończeniu głośnej sprawy cywilnej dotyczącej Chrisa Browna. Ława przysięgłych uznała artystę za odpowiedzialnego za incydent, w którym była gospodyni jego domu została zaatakowana przez psa znajdującego się na jego posesji.

W efekcie sąd zasądził na rzecz kobiety odszkodowanie w wysokości 13 milionów dolarów. Poszkodowana twierdziła, że obrażenia były skutkiem zaniedbania ze strony wokalisty, który miał dopuścić do swobodnego poruszania się zwierzęcia po posesji.

Chris Brown ponownie na językach

Choć wokalista zmaga się z konsekwencjami sprawy sądowej, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje przed tysiącami fanów. Jego najnowszy występ w Minneapolis po raz kolejny pokazał, że Chris Brown potrafi wywołać ogromne emocje zarówno na scenie, jak i poza nią.

 

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