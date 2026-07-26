Chris Brown przyznał się do winy. Zapadł wyrok w sprawie bójki z 2023 roku

Chris Brown przyznał się do winy w sprawie dotyczącej bójki, do której doszło w jednym z londyńskich klubów nocnych w 2023 roku. Wokalista stanął przed Southwark Crown Court w Londynie razem ze współoskarżonym Omololu Akinlolu.

Sprawa dotyczy incydentu, który miał miejsce w lutym 2023 roku w klubie Tape, gdzie poszkodowanym był producent muzyczny Abraham Diaw.

Artysta przyznał się do zarzutu

Chris Brown oraz Omololu Akinlolu przyznali się do udziału w zajściu z użyciem lub groźbą użycia bezprawnej przemocy wobec innej osoby. Według stanowiska sądu ich zachowanie mogło wywołać u postronnych osób uzasadnioną obawę o własne bezpieczeństwo.

Przyznanie się do winy zakończyło jeden z etapów postępowania prowadzonego przez brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Prokuratura wycofała poważniejsze zarzuty

W ramach postępowania prokuratura zgodziła się wycofać dwa poważniejsze zarzuty. Chodzi o oskarżenie dotyczące usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzut spowodowania obrażeń ciała.

Ostatecznie sprawa zakończyła się przyznaniem do mniej poważnego zarzutu związanego z udziałem w bójce.

Wyrok zostanie ogłoszony jesienią

Choć Chris Brown przyznał się do winy, sąd nie wymierzył jeszcze kary. Ogłoszenie wyroku wobec muzyka oraz Omololu Akinlolu zaplanowano na 26 października 2026 roku.

Do tego czasu obaj oskarżeni będą oczekiwać na decyzję sądu dotyczącą wymiaru kary.