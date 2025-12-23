Bedoes reaguje na diss Taua wymierzony w Taco Hemingwaya

Diss Taua na Taco Hemingwaya wywołał poruszenie w polskim środowisku hiphopowym. Głos w sprawie zabrał ż Bedoes 2115, który w swoim stylu odniósł się do całej sytuacji, podkreślając problem narastającej polaryzacji i agresji w dyskusjach wokół muzyki.

Diss Taua – o co chodzi w „Wesołych Świętach”?

Tau opublikował utwór zatytułowany „Wesołych Świąt Taco Hemingway”, który wielu słuchaczy odczytało jako bezpośredni diss na autora albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”. Raper skrytykował w nim przekaz twórczości Taco, zarzucając mu pesymizm oraz promowanie postawy beznadziei i rezygnacji.

Choć Tau zaznaczał, że jego intencją nie była personalna napaść, numer szybko stał się jednym z najbardziej komentowanych tematów w polskim rapie końcówki roku.

Reakcja Bedoesa 2115

Na zamieszanie zareagował Bedoes, który zwrócił uwagę nie tylko na sam diss, ale przede wszystkim na mentalność towarzyszącą internetowym reakcjom. Raper podkreślił, że różnice światopoglądowe nie powinny prowadzić do hejtu ani wykluczania kogokolwiek z kultury hip-hop. Bedoes odpowiedział fragmentem swojego numeru.