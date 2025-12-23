CGM

Bedoes reaguje na diss Taua wymierzony w Taco Hemingwaya

Raper odpowiedział fragmentem swojego numeru

2025.12.23

opublikował:

Bedoes reaguje na diss Taua wymierzony w Taco Hemingwaya

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Diss Taua na Taco Hemingwaya wywołał poruszenie w polskim środowisku hiphopowym. Głos w sprawie zabrał ż Bedoes 2115, który w swoim stylu odniósł się do całej sytuacji, podkreślając problem narastającej polaryzacji i agresji w dyskusjach wokół muzyki.

Diss Taua – o co chodzi w „Wesołych Świętach”?

Tau opublikował utwór zatytułowany „Wesołych Świąt Taco Hemingway”, który wielu słuchaczy odczytało jako bezpośredni diss na autora albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”. Raper skrytykował w nim przekaz twórczości Taco, zarzucając mu pesymizm oraz promowanie postawy beznadziei i rezygnacji.

Choć Tau zaznaczał, że jego intencją nie była personalna napaść, numer szybko stał się jednym z najbardziej komentowanych tematów w polskim rapie końcówki roku.

Reakcja Bedoesa 2115

Na zamieszanie zareagował Bedoes, który zwrócił uwagę nie tylko na sam diss, ale przede wszystkim na mentalność towarzyszącą internetowym reakcjom. Raper podkreślił, że różnice światopoglądowe nie powinny prowadzić do hejtu ani wykluczania kogokolwiek z kultury hip-hop. Bedoes odpowiedział fragmentem swojego numeru.

Tagi


Popularne newsy

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”
NEWS

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”
NEWS

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer”
NEWS

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer”

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona
NEWS

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger
NEWS

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”
NEWS

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”

Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie
NEWS

Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie

Polecane

CGM
Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie

Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej sł ...

Polski raper zdominował najnowsze notowanie najpopularniejszych albumów i utworów Spotify

5 godzin temu

CGM
Beata Kozidrak po chorobie o świętach: „Cieszę się, że jestem na tym świecie”

Beata Kozidrak po chorobie o świętach: „Cieszę się, że jestem na tym ś ...

Artystka, która w ostatnich miesiącach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi

7 godzin temu

CGM
Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie”  w swoim specjalnym show w Netflixie

Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie”  w swoim specjal ...

"Cassie zrobiła coś, czego nie życzyłbym mojemu najgorszemu wrogowi"

16 godzin temu

CGM
Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka: „Będę mu wdzięczna na zawsze”

Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka: „Będę mu wdzięczna na zawsze”

Poruszające słowa Urszuli Dudziak

16 godzin temu

CGM
Edyta Górniak o dokumencie o Dodzie: „Nie wiem, czy obejrzenie tego filmu jest mi potrzebne”

Edyta Górniak o dokumencie o Dodzie: „Nie wiem, czy obejrzenie tego fi ...

"To fil m.in. dla dziennikarzy, którzy będą zarabiać na tytułach”

16 godzin temu

CGM
Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko ...

Bez agresji, bez personalnych wyzwisk, ale z wyraźną krytyką przekazu

18 godzin temu