Bedoes pobił Eripe

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Wczoraj w ruszył Sun Festival. To, co dzieje się na jego scenach to jedno, ale wczoraj w Kołobrzegu doszło do nieprzyjemnego incydentu. Z informacji opublikowanych przez Lil Konona wynika, że Bedoes 2115 miał pod jednym z kołobrzeskich hoteli pobić Eripe.

O co poszło? Bedoesowi miały nie spodobać się wersy z ubiegłorocznego „Level Down” Patokalipsy. „Scena się zapuściła i grubą beką jest / Kto wam dbał o linie jak nie było nas? Bedoes?” – nawijał Eripe.

Na miejscu miały się pojawić policja i pogotowie

„Z relacji świadków wynika, że Bedoes 2115 nie dał dojść do słowa Eripe, co poskutkowało tym, że ten go odepchnął, w rezultacie czego – otrzymał bombę na banie, która odcięła go na kilkadziesiąt sekund. Jedna z dziewczyn, która była świadkiem zdarzenia, zadzwoniła po karetkę. Na miejscu pojawiła się też policja, która przyjechała z automatu. Ponoć Eripe powiedział, że się przewrócił i niewiele pamięta. Na miejscu było wiele osób z branży, ale rzekomo tylko Koro powiedział Bedoesowi 2115, że było to mega słabe z jego strony. Finalnie Bedoes 2115 przeprosił Eripe” – czytamy na profilu Lil Konona.

Historię na instagramowym profilu potwierdził Koro, z jednym tylko zastrzeżeniem.

– Nie powiedziałem, że to było mega słabe tylko ch***owe na maksa – śmieje się Koro. Raper dodaje, że według niego „odbyło się to wszystko w totalnie nieprzemyślany i niehonorowy sposób”.