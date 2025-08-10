Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Szybko poszło. Po wczorajszym „Hit Me Bedi One More Time” Eripe odpowiedź Bedoesa 2115 przyszła po zaledwie kilkunastu godzinach. „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę” – atakuje na początku Borys. Dalej raper zarzuca przeciwnikowi, że „przepił” swoją karierę, wspomina, że „od pierwszego dnia na scenie był ofiarnym kozłem”, więc zdążył zaprawić się w boju. „Miłego dnia. Kochajmy się” – czytamy w podpisie klipu na YouTubie, ale na linii Bedoes – Eripe miłości nigdy nie było i raczej nie będzie.

Co teraz zrobi reprezentant Patokalipsy? Czekamy na jego ruch.