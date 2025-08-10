Szukaj
CGM

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Raper nie kazał długo czekać na swój diss.

2025.08.10

opublikował:

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Szybko poszło. Po wczorajszym „Hit Me Bedi One More Time” Eripe odpowiedź Bedoesa 2115 przyszła po zaledwie kilkunastu godzinach. „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę” – atakuje na początku Borys. Dalej raper zarzuca przeciwnikowi, że „przepił” swoją karierę, wspomina, że „od pierwszego dnia na scenie był ofiarnym kozłem”, więc zdążył zaprawić się w boju. „Miłego dnia. Kochajmy się” – czytamy w podpisie klipu na YouTubie, ale na linii Bedoes – Eripe miłości nigdy nie było i raczej nie będzie.

Co teraz zrobi reprezentant Patokalipsy? Czekamy na jego ruch.

Tagi


Popularne newsy

Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”
NEWS

Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”

Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić
NEWS

Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić

Sentino z Kubańczykiem – miało być luksusowo, wyszło przypałowo
NEWS

Sentino z Kubańczykiem – miało być luksusowo, wyszło przypałowo

Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości
NEWS

Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”
NEWS

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

Max Korzh sprzedał cały Stadion Narodowy z trzy minuty. Wczoraj policja musiała rozpędzać jego fanów w Warszawie
NEWS

Max Korzh sprzedał cały Stadion Narodowy z trzy minuty. Wczoraj policja musiała rozpędzać jego fanów w Warszawie

Polska wokalistka narzeka na wysokość alimentów od Adama Konkola z Łez
NEWS

Polska wokalistka narzeka na wysokość alimentów od Adama Konkola z Łez

Polecane

CGM
Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Pales ...

„Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich"

41 sekund temu

CGM
Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzi ...

Strata, której nie da się nadrobić

20 minut temu

CGM
„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, ...

Reprezentant Patokalipsy odpowiedział wczoraj na wersy Bedoesa

27 minut temu

CGM
Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo ...

"Edyta byłaby na piedestale”

38 minut temu

CGM
Artystka z 45-letnim doświadczeniem na scenie nową trenerką w „The Voice Senior”

Artystka z 45-letnim doświadczeniem na scenie nową trenerką w „The Voi ...

Wokalistka przyznała, że rola trenerki w programie muzycznym była jej wieloletnim marzeniem.

44 minuty temu

CGM
Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony ...

Reprezentant Patokalipsy rozpoczyna drugą rundę mocnym dissem.

15 godzin temu