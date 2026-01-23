A$AP Rocky wyjaśnia, dlaczego zdissował Drake’a na „Don’t Be Dumb”

W ostatnich miesiącach w mediach spekulowano na temat rzekomego konfliktu między raperami, a wydanie albumu „Don’t Be Dumb” wywołało jeszcze więcej komentarzy. W utworze „Stole Ya Flow” Rocky wydaje się oskarżać Drake’a o kopiowanie jego flow, operacje BBL i inne działania.

„First you stole my flow, so I stole yo’ btch / If you stole my style, I need at least like ten percent […] Nas getting BBLs, lucky we don’t body shame / Throwin’ dirt on Rocky name, turn around and copy game […] First you was my bro, py n**a switched / Turned into a opp, fck his block, he a btch,” rapuje Rocky.

Wyjaśnienie A$AP Rocky’ego

Podczas wywiadu Rocky wyjaśnił, że konflikt nie jest poważny:

„To między nami nie jest prawdziwy konflikt. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi, ale wszystko skończyło się przez kobiety. Myślę, że w pewnym momencie, kiedy wszyscy dojrzewają, trzeba iść dalej. Dla mnie ciągłe podgryzanie kogoś przez kobietę jest słabe.”

Raper dodał też:

„Nie wypuszczałem muzyki, żeby komuś coś udowadniać. W końcu jednak powiedziałem coś paru osobom. Nie chodzi tylko o jedną osobę, mówię do każdego, kto czuje, że to o nim.”

A$AP Rocky pokazuje w ten sposób, że choć między nim a Drake’em są napięcia, nie mamy do czynienia z poważną wojną w hip-hopie – raczej z prywatnym konfliktem wynikającym z dawnych relacji i nieporozumień.