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50 Cent twierdzi, że bez problemu powtórzyłby wyczyn Jaya-Z

raper odpowiada na wątpliwości dotyczące koncertów w Nowym Jorku

2026.07.19

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50 cent

50 Cent ponownie znalazł się w centrum dyskusji po tym, jak odniósł się do porównań z Jay-Z. Raper stanowczo stwierdził, że byłby w stanie powtórzyć sukces Hovy i wyprzedać trzy koncerty na legendarnym Yankee Stadium.

Dyskusję wywołał J-Hood, były członek D-Block Records i współpracownik grupy The LOX. W mediach społecznościowych stwierdził, że choć 50 Cent jest światową gwiazdą, nie jest przekonany, czy udałoby mu się zgromadzić komplet publiczności przez trzy kolejne wieczory w Nowym Jorku.

J-Hood: „Nie sądzę, że dałby radę”

Według J-Hooda ogromny sukces albumu Get Rich or Die Tryin’ nie musi oznaczać, że nowojorska publiczność zapełniłaby stadion podczas trzech koncertów z rzędu.

Podkreślił jednak, że jest to wyłącznie jego osobista opinia i nie podważa międzynarodowej popularności 50 Centa.

50 Cent przypomina o rekordowej trasie koncertowej

50 Cent szybko odpowiedział na komentarze, przypominając o sukcesie swojej ostatniej światowej trasy koncertowej.

Artysta zaznaczył, że jego tournée obejmowało 103 koncerty i było trzecią najbardziej dochodową trasą hip-hopową w historii. W odpowiedzi zachęcił krytyków, aby sprawdzili jego osiągnięcia, podkreślając skalę swojego sukcesu na światowym rynku.

J-Hood odpowiedział jednak, że nie kwestionuje popularności rapera poza Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem kluczowe pytanie brzmi, czy mieszkańcy Nowego Jorku pojawiliby się na trzech koncertach z rzędu – tak jak miało to miejsce w przypadku występów Jay-Z na Yankee Stadium.

Czy 50 Cent rzeczywiście mógłby wyprzedać Yankee Stadium?

Na razie odpowiedź pozostaje wyłącznie przedmiotem spekulacji. Wielu fanów uważa jednak, że jako jedna z największych ikon nowojorskiego hip-hopu 50 Cent miałby realne szanse na wyprzedanie wszystkich biletów.

Artysta od lat cieszy się ogromną popularnością, a jego koncerty niezmiennie przyciągają tłumy. Ewentualna organizacja serii występów na Yankee Stadium mogłaby ostatecznie zakończyć dyskusję na temat jego pozycji w rodzinnym mieście.

Rywalizacja z Jayem-Z wciąż budzi emocje

Relacje między 50 Centem a Jay-Z od lat należą do najbardziej komentowanych w świecie hip-hopu. Choć obaj artyści osiągnęli status legend i zbudowali potężne biznesowe imperia, porównania ich osiągnięć wciąż wywołują gorące dyskusje wśród fanów.

Czy 50 Cent zdecyduje się podjąć wyzwanie i zorganizować trzy koncerty na Yankee Stadium? Na razie pozostaje to otwartym pytaniem.

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