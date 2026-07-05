50 Cent drwi z Diddy’ego. Odniósł się do plotek o ułaskawieniu przez Donalda Trumpa

50 Cent ponownie wbił szpilę Seanowi „Diddy’emu” Combsowi. Raper skomentował pojawiające się w amerykańskich mediach doniesienia, według których Donald Trump miał rozważać ułaskawienie producenta muzycznego. Przy okazji artysta nie odniósł się do krytyki, jaka spadła na niego po niedawnym występie na imprezie organizowanej przez Donalda Trumpa Jr.

50 Cent zareagował na plotki o ułaskawieniu Diddy’ego

Według medialnych spekulacji Trump miał rozważać przyznanie Diddy’emu prawa łaski. Do tych informacji nawiązał 50 Cent, publikując na Instagramie wpis odnoszący się do całej sprawy. Choć post został później usunięty, jego treść szybko obiegła internet.

Raper udostępnił artykuł dotyczący swojego występu na prywatnym wydarzeniu Donalda Trumpa Jr., zestawiając go z doniesieniami o możliwym ułaskawieniu Diddy’ego. Następnie opublikował materiał informujący, że na ten moment producent nie otrzymał prawa łaski.

Według relacji amerykańskich mediów 50 Cent podpisał wpis słowami:

„Widzicie, jak działa świat? Nie powinieneś mówić o ludziach takich okropnych rzeczy”.

Wielu internautów odebrało to jako kolejną uszczypliwość wymierzoną w Diddy’ego i sugestię, że 50 Cent utrzymuje znacznie lepsze relacje z rodziną Trumpów.

Występ u Donalda Trumpa Jr. wywołał falę krytyki

Kilka dni wcześniej 50 Cent znalazł się w centrum kontrowersji po występie w prywatnym klubie należącym do Donalda Trumpa Jr. Część fanów zarzuciła mu hipokryzję, przypominając jego wcześniejsze krytyczne wypowiedzi pod adresem administracji Trumpa.

Sam raper nie odniósł się bezpośrednio do krytyki. Zamiast tego skupił się na publikowaniu kolejnych komentarzy dotyczących Diddy’ego, co tylko podsyciło spekulacje na temat jego motywów.

Donald Trump już wcześniej odrzucił prośbę Diddy’ego

Nie jest to pierwszy raz, gdy temat ułaskawienia Diddy’ego pojawia się w mediach. Wcześniej Donald Trump przyznał, że otrzymał od rapera list z prośbą o zastosowanie prawa łaski, jednak stwierdził, że nie zamierza spełnić tej prośby.

Wówczas 50 Cent również skomentował sprawę, pisząc:

„Której części słowa »nie« nie rozumiesz? Powiedziałem mu, co o nim mówiłeś. Był zaskoczony, bo mówiłeś o nim naprawdę paskudne rzeczy”.

Mimo nowych doniesień nadal nie wiadomo, czy Trump ostatecznie zmieni zdanie. Na razie nie zapowiedział publicznie żadnej decyzji dotyczącej ewentualnego ułaskawienia Diddy’ego.