120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

Po sukcesie w Warszawie czas na Hala Stulecia
Po spektakularnym sukcesie edycji warszawskiej 120 RAP FEST, gdzie bilety wyprzedały się do ostatniego miejsca, a tysiące fanów wypełniły halę, festiwal przenosi się do Wrocławia. Już 26 lutego 2026 r. w Hali Stulecia odbędzie się kolejna odsłona największego rapowego wydarzenia w Polsce, prezentująca najważniejsze albumy i artystów polskiej sceny hip-hopowej.
Warszawa udowodniła siłę kultury hip-hop
Edycja warszawska była prawdziwym pokazem potęgi hip-hopu. Publiczność nie tylko wypełniła halę, ale stworzyła atmosferę świadczącą o sile pamięci o rapowych klasykach. Jednym z najbardziej poruszających momentów był Tribute dla Pono, oddający hołd jednemu z najbardziej wpływowych twórców polskiej sceny, oraz wspólny występ całego ZIP Składu, który porwał tysiące fanów do wspólnego śpiewania.
Warszawa pokazała jasno: hip-hop to nie moda – to fundament kultury i żywa więź między pokoleniami.
Kolejny przystanek: Wrocław – oldschoolowy klimat, nowe emocje
120 RAP FEST Wrocław odbędzie się 26 lutego 2026 r. w Hali Stulecia. Wrocław dostaje nową scenę, nową energię, ale zachowuje ten sam szczery, oldschoolowy, miejski klimat. Festiwal ma być jak powrót na osiedlową ławkę, gdzie słowo miało wagę, a bit potrafił odmienić dzień. To wieczór pełen historii, wspomnień i klasyków, które wychowały pokolenia słuchaczy.
Line-up 120 RAP FEST Wrocław
Pezet Classic Showcase
O.S.T.R. gra Tabasko
Molesta gra Skandal
Tede gra S.P.O.R.T
Eldo gra Eternię
Fokus x Rahim
Czym jest 120 RAP FEST?
To nie tylko koncert. 120 RAP FEST to największa rapowa domówka w Polsce – muzyczne spotkanie pokoleń, hołd dla albumów, które ukształtowały scenę, i przestrzeń, gdzie wciąż żyje duch starej szkoły. To wydarzenie, w którym „słowo za słowem płynie”, a emocje wracają z mocą klasyków.
Bilety i informacje
Data: 26 lutego 2026
Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław
Bilety: www.120rapfest.pl