120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

Foto: BETRUE PRO

Po sukcesie w Warszawie czas na Hala Stulecia

Po spektakularnym sukcesie edycji warszawskiej 120 RAP FEST, gdzie bilety wyprzedały się do ostatniego miejsca, a tysiące fanów wypełniły halę, festiwal przenosi się do Wrocławia. Już 26 lutego 2026 r. w Hali Stulecia odbędzie się kolejna odsłona największego rapowego wydarzenia w Polsce, prezentująca najważniejsze albumy i artystów polskiej sceny hip-hopowej.

Warszawa udowodniła siłę kultury hip-hop

Edycja warszawska była prawdziwym pokazem potęgi hip-hopu. Publiczność nie tylko wypełniła halę, ale stworzyła atmosferę świadczącą o sile pamięci o rapowych klasykach. Jednym z najbardziej poruszających momentów był Tribute dla Pono, oddający hołd jednemu z najbardziej wpływowych twórców polskiej sceny, oraz wspólny występ całego ZIP Składu, który porwał tysiące fanów do wspólnego śpiewania.

Warszawa pokazała jasno: hip-hop to nie moda – to fundament kultury i żywa więź między pokoleniami.

Kolejny przystanek: Wrocław – oldschoolowy klimat, nowe emocje

120 RAP FEST Wrocław odbędzie się 26 lutego 2026 r. w Hali Stulecia. Wrocław dostaje nową scenę, nową energię, ale zachowuje ten sam szczery, oldschoolowy, miejski klimat. Festiwal ma być jak powrót na osiedlową ławkę, gdzie słowo miało wagę, a bit potrafił odmienić dzień. To wieczór pełen historii, wspomnień i klasyków, które wychowały pokolenia słuchaczy.

Line-up 120 RAP FEST Wrocław

Pezet Classic Showcase

O.S.T.R. gra Tabasko

Molesta gra Skandal

Tede gra S.P.O.R.T

Eldo gra Eternię

Fokus x Rahim

Czym jest 120 RAP FEST?

To nie tylko koncert. 120 RAP FEST to największa rapowa domówka w Polsce – muzyczne spotkanie pokoleń, hołd dla albumów, które ukształtowały scenę, i przestrzeń, gdzie wciąż żyje duch starej szkoły. To wydarzenie, w którym „słowo za słowem płynie”, a emocje wracają z mocą klasyków.

Bilety i informacje

Data: 26 lutego 2026

Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław

Bilety: www.120rapfest.pl