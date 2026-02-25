FOTO

Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Sprawdźcie co działo się na backstage'u wczorajszej gali

2026.02.25

opublikował:

Wczoraj odbyła sie gala Bestsellerów Empiku 2025. Podczas imprezy rozdanonagordy dla najpopularniejszych twórców książek, muzyki, filmów oraz audiobooków.

Najważniejsi Artyści Roku: Dawid Podsiadło i Pezet

Tytuł Artysty Roku zdobył Dawid Podsiadło, który otrzymał dwa wyróżnienia. Drugie w kategorii Najwyższej sprzedaży albumów w ostatnich 10 latach. W kategorii Najlepszy album rap / hip-hop nagrodę otrzymał Pezet, za album „Muzyka popularna”. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk za „Psy”.

Gala była pełna emocjonujących występów muzycznych, a scenę uświetnili m.in. Kaśka Sochacka, Pezet i Mrozu. Gwiazdą imprezy była Jessie Ware.

Foto: @piotr_tarasewicz

