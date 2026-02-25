Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Wczoraj odbyła sie gala Bestsellerów Empiku 2025. Podczas imprezy rozdanonagordy dla najpopularniejszych twórców książek, muzyki, filmów oraz audiobooków.

Tytuł Artysty Roku zdobył Dawid Podsiadło, który otrzymał dwa wyróżnienia. Drugie w kategorii Najwyższej sprzedaży albumów w ostatnich 10 latach. W kategorii Najlepszy album rap / hip-hop nagrodę otrzymał Pezet, za album „Muzyka popularna”. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk za „Psy”.

Gala była pełna emocjonujących występów muzycznych, a scenę uświetnili m.in. Kaśka Sochacka, Pezet i Mrozu. Gwiazdą imprezy była Jessie Ware.

Foto: @piotr_tarasewicz