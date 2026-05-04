Finał trasy koncertowej Julii Wieniawy na naszych zdjęciach

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa zakończyła swoją wiosenną trasę koncertową wyjątkowym finałem w Warszawie. Ostatni koncert projektu „Światłocienie ReLove Tour 2026” odbył się 26 kwietnia 2026 roku na Torwarze, gdzie artystka przygotowała największe widowisko całej serii.

Trasa obejmująca siedem polskich miast

W ramach „Światłocienie ReLove Tour 2026” Julia Wieniawa odwiedziła siedem miast w Polsce, prezentując odświeżoną wersję swojego materiału koncertowego. Trasa obejmowała:

Toruń

Gdańsk

Poznań

Katowice

Kraków

Wrocław

Warszawa (finał)

Każdy z koncertów był połączeniem nowoczesnego popu, choreografii i rozbudowanej oprawy wizualnej, co podkreślało koncertowy charakter projektu.

Wielki finał na Torwarze

Warszawski koncert finałowy był najbardziej rozbudowanym show całej trasy. Julia przygotowała na ten koncert nowe aranżację utworów oraz specjalne elementy przygotowane wyłącznie na zakończenie projektu.

Julia Wieniawa podczas finału zaprezentowała zarówno utwory z albumu „Światłocienie”, jak i największe hity w koncertowych wersjach.