FOTO

Finał trasy koncertowej Julii Wieniawy na naszych zdjęciach

Tak wyglądał największy solowy koncert w karierze Julki

2026.05.04

opublikował:

Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-108

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa zakończyła swoją wiosenną trasę koncertową wyjątkowym finałem w Warszawie. Ostatni koncert projektu „Światłocienie ReLove Tour 2026” odbył się 26 kwietnia 2026 roku na Torwarze, gdzie artystka przygotowała największe widowisko całej serii.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Trasa obejmująca siedem polskich miast

W ramach „Światłocienie ReLove Tour 2026” Julia Wieniawa odwiedziła siedem miast w Polsce, prezentując odświeżoną wersję swojego materiału koncertowego. Trasa obejmowała:

  • Toruń
  • Gdańsk
  • Poznań
  • Katowice
  • Kraków
  • Wrocław
  • Warszawa (finał)

Każdy z koncertów był połączeniem nowoczesnego popu, choreografii i rozbudowanej oprawy wizualnej, co podkreślało koncertowy charakter projektu.

Julia Wieniawa „Kocham” Torwar „Światłocienie ReLove Tour” #JuliaWieniawa #cgm #Kocham

♬ original sound – CGM.PL

Wielki finał na Torwarze

Warszawski koncert finałowy był najbardziej rozbudowanym show całej trasy. Julia przygotowała na ten koncert nowe aranżację utworów oraz specjalne elementy przygotowane wyłącznie na zakończenie projektu.

Julia Wieniawa – „Nie muszę” – Torwar #JuliaWieniawa #NieMusze #SwiatlocienieReLoveTpur #cgm

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

Julia Wieniawa podczas finału zaprezentowała zarówno utwory z albumu „Światłocienie”, jak i największe hity w koncertowych wersjach.

Tagi


Popularne newsy

Polecane

CGM
Bedoes @piotr_tarasewicz

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy p ...

Religijna symbolika zaskakuje fanów

4 godziny temu

CGM

Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z progr ...

Emocje, wzruszenia i rekordowy półfinał

4 godziny temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne & ...

Koncert Ich Troje zakończony dramatem

4 godziny temu

CGM
Metallica Newsted

Były członek Metalliki ujawnił, że miał raka gardła

„Jestem bardziej świadomy niż kiedykolwiek”

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Ojciec Celeste Rivas zabiera głos. Stanowcze dementi plotek o pieniądz ...

Ojciec nastolatki odniósł się do pogłosek, że rodzina miała otrztmać pieniądzą od muzyka

4 godziny temu

CGM
Quavo Migos Taras

Offset i Quavo znów razem w studiu. Czy Migos wracają na scenę?

Share Tweet i Quavo ponownie rozpalili nadzieje fanów na powrót

4 godziny temu