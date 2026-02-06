Deftones wystąpili w Łodzi. Sprawdź naszą fotorelację z tego koncertu

Foto: R. Kydyba

Deftones ponownie zagrali w Polsce. Legendarny amerykański zespół ogłosił europejską trasę koncertową promującą nadchodzący album „private music”. Jednym z przystanków była Atlas Arena w Łodzi, gdzie formacja wystąpiła 5 lutego 2026 roku. Gośćmi specjalnymi koncertu byli Denzel Curry oraz Drug Church

Foto; R. Kudyba

Nowy album Deftones – „private music”

„private music” jest dziesiątym albumem studyjnym Deftones, którego premiera odbyła się 22 sierpnia 2025 roku. Płyta została współprodukowana przez zespół oraz Nicka Raskulinecza, zdobywcę nagrody GRAMMY, który wcześniej współpracował z Deftones przy albumach Diamond Eyes (2010) oraz Koi No Yokan (2012).

Materiał był nagrywany w Malibu i Joshua Tree w Kalifornii oraz w Nashville w stanie Tennessee. Album zapowiadał się jako kolejne odważne wydawnictwo w dyskografii zespołu, łącząc charakterystyczny ciężar brzmienia z atmosferą i emocjonalną głębią.

Europejska trasa Deftones 2026

Europejska trasa koncertowa Deftones rozpoczęła się 29 stycznia 2026 roku w Paryżu i obejmuje 15 koncertów w największych miastach Europy, w tym w Brukseli, Berlinie, Amsterdamie, Manchesterze, Dublinie i Londynie. Koncert w Łodzi był całkowicie wyprzedany.

Podczas trasy zespół wspierali Denzel Curry, jeden z najbardziej wyrazistych artystów współczesnej sceny hip-hopowej, oraz Drug Church, znani z energetycznego, punkowego brzmienia.