50 Przełomowych Utworów Polskiego Hip-Hopu na naszych zdjęciach

18 kwietnia 2026 roku Atlas Arena stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego, które podsumowało i przypomniało najważniejsze momenty w historii polskiego rapu. Koncert „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu” zgromadził na jednej scenie artystów, którzy przez dekady kształtowali brzmienie i rozwój gatunku.

Najważniejsi twórcy polskiego rapu na jednej scenie

Wydarzenie miało charakter przekrojowy i połączyło różne pokolenia artystów hip-hopowych. Na scenie pojawili się m.in. pionierzy sceny oraz twórcy, którzy w kolejnych latach nadawali jej nowy kierunek.

Wśród wykonawców znaleźli się między innymi:

O.S.T.R.

Liroy

Tede

Peja

Paktofonika

Molesta Ewenement

Grammatik

Grubson

Eldo

Paluch

52 Dębiec

Abradab

Donguralesko

Fenomen

FU

JWP/BC

Onar

Pih

StereoDome

Tymon

Wojtas

WYP3

oraz wielu innych przedstawicieli różnych nurtów polskiej sceny rapowej.

50 utworów, które zdefiniowały gatunek

Program wydarzenia obejmował 50 utworów, które miały kluczowy wpływ na kształtowanie polskiego hip-hopu. Były to kompozycje, które nie tylko zdobywały popularność, ale również wpływały na język, styl i tematykę kolejnych pokoleń artystów.

Każdy utwór został zaprezentowany na żywo, tworząc spójną narrację o historii gatunku – od jego początków w latach 90., przez rozwój sceny w latach 2000, aż po współczesne brzmienia.

O.S.T.R. jako gospodarz wydarzenia

Rolę gospodarza wydarzenia pełnił O.S.T.R., jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Jego obecność nadała koncertowi symboliczny charakter podsumowania historii gatunku.

