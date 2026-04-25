50 Przełomowych Utworów Polskiego Hip-Hopu na naszych zdjęciach

W Atlas Arenie wystąpiły legendy polskiego rapu

2026.04.25

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

18 kwietnia 2026 roku Atlas Arena stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego, które podsumowało i przypomniało najważniejsze momenty w historii polskiego rapu. Koncert „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu” zgromadził na jednej scenie artystów, którzy przez dekady kształtowali brzmienie i rozwój gatunku.

Najważniejsi twórcy polskiego rapu na jednej scenie

Wydarzenie miało charakter przekrojowy i połączyło różne pokolenia artystów hip-hopowych. Na scenie pojawili się m.in. pionierzy sceny oraz twórcy, którzy w kolejnych latach nadawali jej nowy kierunek.

HANS 52 – 50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu #52debiec #Hans Cgm

Wśród wykonawców znaleźli się między innymi:

  • O.S.T.R.
  • Liroy
  • Tede
  • Peja
  • Paktofonika
  • Molesta Ewenement
  • Grammatik
  • Grubson
  • Eldo
  • Paluch
  • 52 Dębiec
  • Abradab
  • Donguralesko
  • Fenomen
  • FU
  • JWP/BC
  • Onar
  • Pih
  • StereoDome
  • Tymon
  • Wojtas
  • WYP3

oraz wielu innych przedstawicieli różnych nurtów polskiej sceny rapowej.

Tymon – 50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu #Tymon #cgm

50 utworów, które zdefiniowały gatunek

Program wydarzenia obejmował 50 utworów, które miały kluczowy wpływ na kształtowanie polskiego hip-hopu. Były to kompozycje, które nie tylko zdobywały popularność, ale również wpływały na język, styl i tematykę kolejnych pokoleń artystów.

Każdy utwór został zaprezentowany na żywo, tworząc spójną narrację o historii gatunku – od jego początków w latach 90., przez rozwój sceny w latach 2000, aż po współczesne brzmienia.

O.S.T.R. jako gospodarz wydarzenia

Rolę gospodarza wydarzenia pełnił O.S.T.R., jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Jego obecność nadała koncertowi symboliczny charakter podsumowania historii gatunku.

Onar – 50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu #Onar #Plomien81 #cgm

Muzyczna podróż przez dekady

Organizatorzy podkreślili, że koncert nie był klasycznym występem, lecz muzyczną opowieścią o kulturze hip-hopowej w Polsce. Publiczność została przeprowadzona przez różne etapy rozwoju sceny – od kaset i undergroundu, przez złote lata rapu, aż po erę streamingu.

Wydarzenie połączyło również pokolenia słuchaczy – zarówno tych, którzy pamiętali początki polskiego hip-hopu, jak i młodszych fanów.

 

