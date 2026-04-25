50 Przełomowych Utworów Polskiego Hip-Hopu na naszych zdjęciach

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
18 kwietnia 2026 roku Atlas Arena stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego, które podsumowało i przypomniało najważniejsze momenty w historii polskiego rapu. Koncert „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu” zgromadził na jednej scenie artystów, którzy przez dekady kształtowali brzmienie i rozwój gatunku.
Najważniejsi twórcy polskiego rapu na jednej scenie
Wydarzenie miało charakter przekrojowy i połączyło różne pokolenia artystów hip-hopowych. Na scenie pojawili się m.in. pionierzy sceny oraz twórcy, którzy w kolejnych latach nadawali jej nowy kierunek.
Wśród wykonawców znaleźli się między innymi:
- O.S.T.R.
- Liroy
- Tede
- Peja
- Paktofonika
- Molesta Ewenement
- Grammatik
- Grubson
- Eldo
- Paluch
- 52 Dębiec
- Abradab
- Donguralesko
- Fenomen
- FU
- JWP/BC
- Onar
- Pih
- StereoDome
- Tymon
- Wojtas
- WYP3
oraz wielu innych przedstawicieli różnych nurtów polskiej sceny rapowej.
50 utworów, które zdefiniowały gatunek
Program wydarzenia obejmował 50 utworów, które miały kluczowy wpływ na kształtowanie polskiego hip-hopu. Były to kompozycje, które nie tylko zdobywały popularność, ale również wpływały na język, styl i tematykę kolejnych pokoleń artystów.
Każdy utwór został zaprezentowany na żywo, tworząc spójną narrację o historii gatunku – od jego początków w latach 90., przez rozwój sceny w latach 2000, aż po współczesne brzmienia.
O.S.T.R. jako gospodarz wydarzenia
Rolę gospodarza wydarzenia pełnił O.S.T.R., jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Jego obecność nadała koncertowi symboliczny charakter podsumowania historii gatunku.
Muzyczna podróż przez dekady
Organizatorzy podkreślili, że koncert nie był klasycznym występem, lecz muzyczną opowieścią o kulturze hip-hopowej w Polsce. Publiczność została przeprowadzona przez różne etapy rozwoju sceny – od kaset i undergroundu, przez złote lata rapu, aż po erę streamingu.
Wydarzenie połączyło również pokolenia słuchaczy – zarówno tych, którzy pamiętali początki polskiego hip-hopu, jak i młodszych fanów.