Artur Rawicz vs Paula Roma: „Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywam popowy album”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Paula Roma była gościem najnowszego odcinka podcastu „1 NA 1”, prowadzonego przez Artura Rawicza. W szczerej rozmowie artystka opowiedziała o swojej muzycznej ewolucji, nowym popowym albumie, przerwie na macierzyństwo i inspiracjach, które towarzyszą jej w pracy nad premierowym materiałem.

Paula Roma: od alternatywy do popu

Po sukcesach na scenie alternatywnej Paula Roma zdecydowała się na nowy kierunek artystyczny. W rozmowie z Arturem Rawiczem wyznała, że potrzebowała zmiany i chce w pełni otworzyć się na popowy nurt.

„Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywam popowy album” – przyznała wokalistka.

Nowa muzyka Pauli Romy to połączenie emocji, wrażliwości i nowoczesnych brzmień, które mają pokazać jej artystyczną dojrzałość oraz nową energię po przerwie związanej z macierzyństwem.

Przerwa na macierzyństwo i nowa perspektywa

W rozmowie artystka opowiedziała również o tym, jak macierzyństwo wpłynęło na jej twórczość i sposób patrzenia na świat. Wspomniała, że to właśnie synek dodał jej pewności siebie i odwagi, by tworzyć bez ograniczeń.

„Już nigdy nie spojrzę na morze” – emocjonalna ballada o tęsknocie

Po mocnym, manifestacyjnym singlu „Nie wypada”, Paula Roma zaprezentowała bardziej intymne oblicze. Jej najnowszy utwór „Już nigdy nie spojrzę na morze” to pełna emocji ballada o tęsknocie, stracie i pogodzeniu się z przeszłością.

Morze w piosence staje się metaforą emocji – bezkresnych, kojących, ale też przypominających o tym, co bezpowrotnie odeszło.

„To piosenka o tym, co w nas zostaje, gdy ktoś lub coś odpływa. Dużo w nim żalu i bolesnej tęsknoty, choć jest też próba odnalezienia zgody na brak bliskiej osoby” – wyjaśnia artystka.

Współpraca z Kubą Krupskim i teledysk o morskim klimacie

Singiel „Już nigdy nie spojrzę na morze” powstał we współpracy z producentem Kubą Krupskim, z którym artystka tworzy od dłuższego czasu. Utwór łączy emocjonalny wokal z nowoczesną, subtelną produkcją.

Towarzyszy mu klimatyczny, artystyczny teledysk utrzymany w morskiej stylistyce, który podkreśla melancholijny charakter piosenki i wizualnie oddaje jej przekaz.

Premiera nowego albumu Pauli Romy w 2026 roku

Nowy singiel to zapowiedź kolejnego albumu Pauli Romy, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Będzie to pierwszy w pełni popowy projekt wokalistki, wypełniony szczerością, emocjami i nowym brzmieniem.

W podcaście „1 NA 1” Paula Roma zdradziła także, że inspiruje ją twórczość Agnieszki Osieckiej, a pisanie tekstów stało się dla niej sposobem na dzielenie się doświadczeniem – nie tylko własnym, ale też innych artystów, dla których pisze.