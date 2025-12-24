1 NA 1: Artur Rawicz vs Paktofonika: „Chodzi nam o pokazanie drogi, ewolucji i otworzenie nowego etapy. Ćwierć wieku wydaje się symboliczne”

Fokus i Rahim świętują 25 lat kariery w wyjątkowym koncercie w Katowicach

Podróż przez ćwierć wieku muzyki

Już 27 grudnia 2025 roku w MCK Katowice Fokus i Rahim zabiorą fanów w niezwykłą podróż przez 25 lat swojej kariery. Artyści opowiedzą o wspólnych początkach w Paktofonice, działalności w Pokahontaz oraz obecnych projektach solowych.

„Chodzi nam o pokazanie drogi, ewolucji i otworzenie nowego etapu. Ćwierć wieku wydaje się symboliczne” – podkreślili raperzy w podcaście Artura Rawicza „1 NA 1”.

Specjalni goście i nowy rozdział muzyczny

W koncercie udział wezmą także wyjątkowi goście, którzy towarzyszyli Focusowi i Rahimowi w różnych etapach kariery. Wydarzenie ma być nie tylko podsumowaniem ich dotychczasowej działalności, ale też początkiem nowego rozdziału muzycznej ścieżki duetu.