1 NA 1: Artur Rawicz vs Paktofonika: „Chodzi nam o pokazanie drogi, ewolucji i otworzenie nowego etapy. Ćwierć wieku wydaje się symboliczne”

Fokus i Rahim świętują 25 lat kariery w wyjątkowym koncercie w Katowicach
Podróż przez ćwierć wieku muzyki
Już 27 grudnia 2025 roku w MCK Katowice Fokus i Rahim zabiorą fanów w niezwykłą podróż przez 25 lat swojej kariery. Artyści opowiedzą o wspólnych początkach w Paktofonice, działalności w Pokahontaz oraz obecnych projektach solowych.
„Chodzi nam o pokazanie drogi, ewolucji i otworzenie nowego etapu. Ćwierć wieku wydaje się symboliczne” – podkreślili raperzy w podcaście Artura Rawicza „1 NA 1”.
Specjalni goście i nowy rozdział muzyczny
W koncercie udział wezmą także wyjątkowi goście, którzy towarzyszyli Focusowi i Rahimowi w różnych etapach kariery. Wydarzenie ma być nie tylko podsumowaniem ich dotychczasowej działalności, ale też początkiem nowego rozdziału muzycznej ścieżki duetu.
„To okazja, żeby spojrzeć wstecz na naszą historię, ale także otworzyć drzwi do tego, co przed nami” – dodali artyści.