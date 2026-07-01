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Zespół prawny Diddy’ego ma problem z kontaktem z raperem w więzieniu. Trwa walka w sądzie

Prawnicy Diddy’ego nie mogą się z nim skontaktować

2026.07.01

opublikował:

DIDDY 2023 23

Według najnowszych doniesień, zespół prawny Diddy’ego ma trudności z nawiązaniem kontaktu z artystą, który obecnie przebywa w więzieniu.

Sprawa komplikuje się w związku z trwającymi postępowaniami cywilnymi, w tym głośnym pozwem złożonym przez producenta Rodneya „Lil Rod” Jonesa.

Trudności w przygotowaniu odpowiedzi na pozew

Jak wynika z dokumentów sądowych, prawnicy Diddy’ego zwrócili się do sądu o dodatkowy czas na przygotowanie odpowiedzi w sprawie. Powodem ma być brak możliwości kontaktu z klientem przebywającym w federalnym zakładzie karnym FCI Fort Dix.

Zespół obrony wskazał, że bez bezpośredniej konsultacji z artystą nie jest w stanie przygotować pełnej odpowiedzi na zmienione roszczenia w pozwie.

Wniosek o przedłużenie terminu

Adwokaci poprosili o dodatkowe trzy tygodnie na złożenie dokumentów, co przesunęłoby termin do 21 lipca. Według informacji medialnych wszystkie strony postępowania zgodziły się na takie rozwiązanie, co oznacza, że inne terminy w sprawie pozostaną bez zmian.

Decyzja ostateczna należy jednak do sędziego prowadzącego sprawę.

Sprawa Lil Rod przeciwko Diddy’emu

Pozew Rodneya „Lil Rod” Jonesa został złożony w 2024 roku po jego współpracy przy projekcie muzycznym „The Love Album: Off The Grid”.

W dokumentach sądowych producent zarzuca Diddy’emu m.in. molestowanie, przymuszanie do nieodpowiednich działań oraz inne poważne naruszenia. Część zarzutów została już oddalona przez sąd, jednak niektóre – w tym dotyczące przemocy seksualnej – nadal pozostają w toku.

Diddy zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

Diddy nadal w więzieniu i czeka na dalsze decyzje sądu

Sean Combs pozostaje w zakładzie karnym, jednocześnie próbując odwołać się od wyroku. Jego obecna data wyjścia z więzienia została przesunięta na 23 lutego 2028 roku.

Sprawa nadal się rozwija, a kolejne decyzje sądu mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.

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