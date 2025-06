Young Leosia jest w ciąży?

fot. Wojtek Koziara

Co nowego u Young Leosi i Kacpra Błońskiego? Na ich profilach na Instagramie pojawił się wpis, sugerujący, że para spodziewa się dziecka. – Baby is coming – czytamy w poście, który zilustrowano zdjęciem Sary i Kacpra otoczonych pluszowymi maskotkami Leosia dołączyła do niego emoji „😉🍿”. Czy to oznaka ekscytacji nadchodzącym nowym rozdziałem w życiu?

Kilka miesięcy temu jeden z bukmacherów przyjmował zakłady na to, czy raperka jest w ciąży. Artystka zareagowała wówczas, publikując zdjęcie opatrzone komentarzem „Jestem jedynym dzieckiem w pokoju”. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Czekamy na rozwój sytuacji.

Wymowne zdjęcie Young Leosi

Warto zaznaczyć, że Sara ma w planach plenerowe koncerty na sezon letni. Póki co brak informacji, by miała się z nich wycofywać.