Ye z nowym teledyskiem do numeru „KING”. Za kamerą stanęła żona rapera – Bianca Censori

Ye nie zwalnia tempa. Kontrowersyjny artysta zaprezentował właśnie nowy teledysk do utworu „KING”, który pojawił się tuż przed premierą rozszerzonej wersji albumu „Bully Deluxe”. Dodatkowe emocje wzbudza fakt, że za reżyserię klipu odpowiada jego żona, Bianca Censori.

Bianca Censori wyreżyserowała nowy klip Ye

Nowy materiał wideo do utworu „KING” został udostępniony w nietypowy sposób. Obecnie teledysk można oglądać wyłącznie za pośrednictwem Spotify, co wpisuje się w coraz częstszy trend ekskluzywnych premier na platformach streamingowych.

To kolejny projekt, przy którym Bianca Censori odgrywa istotną rolę kreatywną. W ostatnich miesiącach partnerka Ye coraz częściej pojawia się nie tylko przed kamerą, ale także angażuje się w realizację jego przedsięwzięć artystycznych.

„Bully Deluxe” coraz bliżej

Premiera teledysku stanowi element promocji nadchodzącego wydania Bully Deluxe, które ma rozszerzyć podstawową wersję albumu o nowe utwory i dodatkowe materiały.

Fani od dłuższego czasu oczekują kolejnych informacji dotyczących projektu. Publikacja klipu do „KING” sugeruje, że kampania promocyjna wchodzi właśnie w decydującą fazę.