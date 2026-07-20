CGM

Wpadka komentatora BBC podczas finału MŚ 2026. Pomylił Pharrella z A$AP Rockym i nazwał go AKA Rockym

Internauci nie mieli litości

2026.07.20

opublikował:

Pharrell_Williams__4_2016_P_Tarasewicz-105

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Hiszpanią i Argentyną dostarczył kibicom nie tylko sportowych emocji, ale również zabawnego momentu, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Wszystko za sprawą komentatora BBC Guya Mowbraya, który podczas transmisji pomylił jednego z najbardziej znanych producentów muzycznych świata z innym amerykańskim raperem.

Do sytuacji doszło około 15. minuty spotkania, kiedy realizator transmisji pokazał na trybunach Pharrella Williamsa, obserwującego finał z loży VIP na MetLife Stadium.

„AKA Rocky”… a potem kolejna poprawka

Próbując rozpoznać gwiazdę na ekranie, Guy Mowbray powiedział:

„Myślę, że to AKA Rocky…”

Chwilę później szybko się poprawił.

„A właściwie A$AP Rocky, przepraszam.”

Choć komentator skorygował nazwisko rapera, wciąż nie zauważył, że na ekranie znajdował się nie A$AP Rocky, lecz Pharrell Williams.

Pomyłka natychmiast została wychwycona przez widzów i błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych.

Internauci nie mieli litości

Nagranie z transmisji zaczęło błyskawicznie krążyć po platformach społecznościowych. Wielu internautów żartowało, że jeszcze zabawniejsza od samego pomylenia artystów była pierwsza wersja wypowiedzi komentatora, w której nazwał rapera „AKA Rocky”.

Fani zwracali uwagę, że Pharrell Williams od lat ma charakterystyczny styl, dlatego pomyłka doświadczonego komentatora wywołała spore rozbawienie.

A$AP Rocky siedział zupełnie gdzie indziej

Co ciekawe, A$AP Rocky rzeczywiście był obecny na finale mundialu. Raper oglądał spotkanie z loży VIP razem ze swoją partnerką Rihanną. W tej samej strefie znajdowali się również Future oraz gwiazda NBA Jalen Brunson.

Sam Pharrell nie zareagował na pomyłkę komentatora i wydawał się całkowicie skupiony na oglądaniu meczu.

Gwiazdy opanowały trybuny finału MŚ 2026

Finał mistrzostw świata przyciągnął rekordową liczbę światowych celebrytów. Na stadionie pojawili się między innymi Donald Trump, Tom Cruise, Mick Jagger, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, David Beckham z rodziną, a także liczne gwiazdy muzyki, filmu i sportu.

Tak duża liczba znanych osobistości mogła sprawić, że nawet doświadczony komentator miał problem z ich prawidłowym rozpoznaniem.

Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata

Ostatecznie najważniejsze wydarzenia rozegrały się na murawie. Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, zdobywając tytuł mistrzów świata.

Choć Guy Mowbray zaliczył wpadkę przy rozpoznawaniu gwiazd na trybunach, podczas komentowania wydarzeń boiskowych obyło się już bez podobnych pomyłek. Mimo to jego lapsus z Pharrellem i A$AP Rockym stał się jednym z najczęściej udostępnianych fragmentów transmisji finału MŚ 2026.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Tagi


Popularne newsy

50 cent
NEWS

50 Cent twierdzi, że bez problemu powtórzyłby wyczyn Jaya-Z

Wayne Rooney IG 2026
NEWS

Wayne Rooney ostro ocenił show w przerwie finału MŚ 2026. „To było gó**o”

Drake 240927_OVO_STC_SHOT_28_00806c (1)cc2C
NEWS

Drake postawił 1,5 miliona dolarów na triumf Argentyny w finale MŚ 2026

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Drake wspiera Bad Bunny’ego w walce o zmianę decyzji sądu. Głośny proces może wpłynąć na przyszłość reggaetonu

Justin Bieber Mundial 2026 Ig
NEWS

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieber i BTS zachwycili kibiców

Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66
NEWS

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewali, że to kokaina – muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Fagata IG 2026
NEWS

Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemówiła w sprawie swojego byłego ostarżonego o pedofilię

Polecane

CGM
Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewal ...

Do sieci trafiły nagrania pokazujące moment, jak grudka spada na mikrofon...

4 godziny temu

CGM
drake copy

Drake stracił 1,5 miliona dolarów. Nieudany zakład na finał mistrzostw ...

Drake ponownie przegrywa wielki zakład

7 godzin temu

CGM
Fagata IG 2026

Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemó ...

"Sama byłam w wieku, kiedy byłam bezpośrednio narażona na takie niegodziwe działania"

8 godzin temu

CGM
Liam Payne

Przyjaciel Liama Payn’a oczyszczony z zarzutów w sprawie śmierci ...

Nowy rozdział w sprawie śmierci Liama Payne'a

15 godzin temu

CGM
Justin Bieber Mundial 2026 Ig

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieb ...

Finał MŚ 2026 przeszedł do historii nie tylko dzięki piłce nożnej

18 godzin temu

CGM
Oasis press 2024

Liam Gallagher zaskoczył opinią o Justinie Bieberze. „Justin rzą ...

Justin Bieber zachwycił podczas finału MŚ 2026

18 godzin temu