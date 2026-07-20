Wpadka komentatora BBC podczas finału MŚ 2026. Pomylił Pharrella z A$AP Rockym i nazwał go AKA Rockym

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Hiszpanią i Argentyną dostarczył kibicom nie tylko sportowych emocji, ale również zabawnego momentu, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Wszystko za sprawą komentatora BBC Guya Mowbraya, który podczas transmisji pomylił jednego z najbardziej znanych producentów muzycznych świata z innym amerykańskim raperem.

Do sytuacji doszło około 15. minuty spotkania, kiedy realizator transmisji pokazał na trybunach Pharrella Williamsa, obserwującego finał z loży VIP na MetLife Stadium.

„AKA Rocky”… a potem kolejna poprawka

Próbując rozpoznać gwiazdę na ekranie, Guy Mowbray powiedział:

„Myślę, że to AKA Rocky…”

Chwilę później szybko się poprawił.

„A właściwie A$AP Rocky, przepraszam.”

Choć komentator skorygował nazwisko rapera, wciąż nie zauważył, że na ekranie znajdował się nie A$AP Rocky, lecz Pharrell Williams.

Pomyłka natychmiast została wychwycona przez widzów i błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych.

Internauci nie mieli litości

Nagranie z transmisji zaczęło błyskawicznie krążyć po platformach społecznościowych. Wielu internautów żartowało, że jeszcze zabawniejsza od samego pomylenia artystów była pierwsza wersja wypowiedzi komentatora, w której nazwał rapera „AKA Rocky”.

Fani zwracali uwagę, że Pharrell Williams od lat ma charakterystyczny styl, dlatego pomyłka doświadczonego komentatora wywołała spore rozbawienie.

A$AP Rocky siedział zupełnie gdzie indziej

Co ciekawe, A$AP Rocky rzeczywiście był obecny na finale mundialu. Raper oglądał spotkanie z loży VIP razem ze swoją partnerką Rihanną. W tej samej strefie znajdowali się również Future oraz gwiazda NBA Jalen Brunson.

Sam Pharrell nie zareagował na pomyłkę komentatora i wydawał się całkowicie skupiony na oglądaniu meczu.

Gwiazdy opanowały trybuny finału MŚ 2026

Finał mistrzostw świata przyciągnął rekordową liczbę światowych celebrytów. Na stadionie pojawili się między innymi Donald Trump, Tom Cruise, Mick Jagger, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, David Beckham z rodziną, a także liczne gwiazdy muzyki, filmu i sportu.

Tak duża liczba znanych osobistości mogła sprawić, że nawet doświadczony komentator miał problem z ich prawidłowym rozpoznaniem.

Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata

Ostatecznie najważniejsze wydarzenia rozegrały się na murawie. Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, zdobywając tytuł mistrzów świata.

Choć Guy Mowbray zaliczył wpadkę przy rozpoznawaniu gwiazd na trybunach, podczas komentowania wydarzeń boiskowych obyło się już bez podobnych pomyłek. Mimo to jego lapsus z Pharrellem i A$AP Rockym stał się jednym z najczęściej udostępnianych fragmentów transmisji finału MŚ 2026.