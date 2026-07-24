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Travis Scott zdradza inspiracje do nowego albumu. Wśród nich Oasis, Daft Punk i Van Halen

Travis Scott pracuje nad następcą albumu "Utopia"

2026.07.24

opublikował:

Travis Scott

fot. P. Tarasewicz

Travis Scott pracuje nad nowym albumem, który będzie następcą wydanego w 2023 roku krążka „Utopia”. Raper z Houston ujawnił, że podczas tworzenia nowych utworów czerpie inspirację z wielu różnych gatunków muzycznych. Wśród artystów, którzy mają wpływ na jego najnowszy projekt, znalazł się legendarny zespół Oasis.

W rozmowie z magazynem „Variety” Travis Scott przyznał, że intensywnie pracuje nad materiałem i stara się przekraczać własne muzyczne granice. Jak podkreślił, jego celem jest stworzenie brzmienia, którego wcześniej jeszcze nie prezentował.

Oasis, Daft Punk i Van Halen inspirują Travisa Scotta

Artysta wymienił wielu wykonawców, którzy inspirują go podczas pracy nad nową płytą. Oprócz Oasis wskazał między innymi Parliament, Dona Tolivera, Raphaela Saadiqa oraz duet Daft Punk. Dodatkowo zaznaczył, że twórczość Van Halen stanowi dla niego punkt odniesienia dzięki charakterystycznym, potężnym refrenom oraz mocnym liniom basowym.

Zdaniem rapera różnorodność inspiracji pozwala mu tworzyć świeże brzmienie i eksperymentować z muzyką w zupełnie nowy sposób.

Nowe koncerty mają przypominać spektakle

Travis Scott zdradził również, że ogromny wpływ na powstawanie nowego albumu mają jego doświadczenia koncertowe. Chce tworzyć muzykę, która równie mocno oddziałuje na fanów stojących pod sceną, jak i na publiczność znajdującą się w najdalszych sektorach stadionów i hal koncertowych.

Raper planuje także rozwinąć stronę wizualną swoich występów. Jak wyjaśnił, zależy mu na nadaniu koncertom bardziej teatralnego charakteru oraz stworzeniu wyjątkowych doświadczeń dla odbiorców. Przyznał również, że album „Utopia” od początku miał być projektem przypominającym spektakl.

Kiedy premiera nowego albumu Travisa Scotta?

Nowy album Travisa Scotta nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to projekt pełen muzycznych eksperymentów, różnorodnych inspiracji oraz widowiskowych koncertów, które mają zapewnić fanom wyjątkowe doświadczenia.

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