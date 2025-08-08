Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”

Szukaj
2025.08.08

„88 Lajen”: mocna odpowiedź na diss Winiego

W polskim rapie znowu iskrzy. Chwilę po tym, jak wini czekając na odpowiedź Tedego, wyspuścił diss na dużą część sceny rapowej, warszawskim raper zamieścił w sieci numer „88 Lajen”, który stanowi bezpośrednią odpowiedź na wcześniejszy diss Winiego zatytułowany „Przytul Jacka”.

Beef Tede – Wini eskaluje. W grze już nie tylko oni

Pierwotny konflikt pomiędzy TDF-em a Winim rozpoczął się po premierze utworu „64 Lajny”, w którym Tede punktował nie tylko Winiego, ale też Mesa. W odpowiedzi Wini nagrał numer „Przytul Jacka”, gdzie w swoim charakterystycznym stylu wbijał szpile byłemu koledze.

 

Wczoraj – chwilę przed premierą „88 Lajen” – Wini  opublikował nowy kawałek będący dissem na większą część sceny rapowej. W utworze nie szczędzi słów krytyki wobec wielu znanych raperów – zarówno weteranów, jak i młodych graczy.

 

„88 Lajen” – bezpośrednia riposta TDF-a

Utwór „88 Lajen” to nie tylko reakcja na „Przytul Jacka”, ale również jasne stanowisko wobec całej sytuacji. Tede bez ogródek odnosi się do zarzutów Winiego, obnaża jego sprzeczności, ironizuje i punktuje z charakterystyczną dla siebie pewnością.

„Sugerowałem ci, żebyś się w to się nie pchał (W to się nie pchał) / Ty jednak na siłę się wciskasz w to / Wychodzi z ciebie ta śliska kurewka” – zaczyna numer Tede.

Warstwa wizualna: mniej znaczy więcej

Pomimo braku klasycznego teledysku, Tede zadbał o prosty, ale wymowny wizual – nawiązujący w formie do klipu nagranego do „Przytul Jacka” Winiego.

 

