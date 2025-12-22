Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

Foto: Paweł Frankowski

Tau wypuścił numer zatytułowany „Wesołych Świąt Taco Hemingwaya”, który odbiorcy interpretują jako subtelny diss skierowany w stronę Taco Hemingwaya. Utwór to artystyczna odpowiedź na najnowszy album warszawskiego rapera, który pojawił się tuż przed świętami.

Tau podchodzi do tematu w nietypowy sposób – bez agresji, bez personalnych wyzwisk, ale z wyraźną krytyką przekazu płyty.

Na czym polega diss Tau?

W numerze raper zarzuca Taco Hemingwayowi, że jego twórczość niesie ze sobą pesymistyczne i przygnębiające przesłanie. Tau podkreśla, że muzyka ma wpływać na emocje i postawy odbiorców, dlatego warto pilnować wartości, które są przekazywane w tekstach.

„Przekonałeś mnie, że życie nie ma sensu,

Dla mnie to bezcenna wiedza, zachowam ją w sercu.

Chciałem się odwdzięczyć, ale umiem tylko w te piosenki…” – zaczyna Tau.

Takie podejście sprawia, że diss odbierany jest bardziej jako merytoryczna odpowiedź na nowy album Taco, niż coś co ma prowadzić do klasycznego beefu.