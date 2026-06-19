Shakira znowu zakochana? Czy gwiazda spotyka się z „Prawnikiem z Lincolna”?

Shakira ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów plotkarskich. Tym razem powodem są zdjęcia wykonane w Los Angeles, na których piosenkarka została sfotografowana w towarzystwie meksykańskiego aktora Manuela Garcii-Rulfo. Para miała wspólnie spędzić wieczór w jednym z najbardziej znanych hoteli w West Hollywood.

Shakira i Manuel Garcia-Rulfo razem w Los Angeles

Według relacji zagranicznych mediów Shakira oraz Manuel Garcia-Rulfo zostali zauważeni we wtorkowy wieczór przy Sunset Tower Hotel w West Hollywood. Po zakończonym spotkaniu oboje opuścili hotel i wsiedli do tego samego samochodu. Za kierownicą usiadł aktor, natomiast piosenkarka zajęła miejsce pasażera.

Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy para rozmawiała na parkingu i wymieniała uśmiechy. Według świadków atmosfera między nimi była bardzo swobodna i przyjazna.

Kim jest Manuel Garcia-Rulfo?

Manuel Garcia-Rulfo to 44-letni meksykański aktor, który zdobył międzynarodową popularność dzięki roli w serialu „Lincoln Lawyer”. Występował również w wielu hollywoodzkich produkcjach filmowych, budując swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów pochodzących z Meksyku.

Pojawienie się u boku Shakiry natychmiast wywołało spekulacje na temat możliwego romansu.

Nowy rozdział w życiu Shakiry

Od czasu głośnego rozstania z Gerardem Piqué życie prywatne Shakiry nieustannie budzi zainteresowanie fanów i mediów. Wokalistka przeprowadziła się do Miami, skupiając się na wychowywaniu dzieci oraz rozwijaniu kariery muzycznej.

Ostatnie lata okazały się dla niej bardzo udane zawodowo. Artystka regularnie wydaje nową muzykę, koncertuje i pozostaje jedną z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop na świecie.

Czy to początek nowego związku?

Na razie ani Shakira, ani Manuel Garcia-Rulfo nie skomentowali doniesień o ich relacji. Wspólne wyjście i podróż jednym samochodem wystarczyły jednak, by w mediach pojawiły się liczne spekulacje dotyczące możliwego romansu.

Czy między gwiazdami rzeczywiście rodzi się uczucie, czy było to jedynie spotkanie w gronie znajomych? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w najbliższych tygodniach.