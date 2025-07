Sara James z nowym singlem „KIKI” – start letniego sezonu i zapowiedź rozszerzonego albumu „PLAYHOUSE”

Sara James powraca z nowym, pełnym energii singlem „KIKI”, który otwiera gorący, letni rozdział jej muzycznej kariery. Utwór zapowiada rozszerzoną edycję albumu „PLAYHOUSE”, która ukaże się już niebawem i stanowi pomost do kolejnych projektów artystki.

„KIKI” – letni vibe i koncertowy hit

„KIKI” to numer, który już wcześniej podbił serca fanów podczas koncertów. Artystka regularnie zamyka swoje występy tym utworem, a jego studyjna wersja idealnie oddaje radosny klimat wakacji.

– Ta piosenka oddaje radość i energię lata. Jestem podekscytowana, że mogę podzielić się nią z moimi fanami, rozpoczynając nowy rozdział ery PLAYHOUSE – mówi Sara.

Premiera teledysku do „KIKI”

W klipie Sara pojawia się na surrealistycznym przyjęciu, gdzie spotykają się dwie wersje jej samej. Co ciekawe, w teledysku wystąpili także fani artystki, którzy zostali zaproszeni podczas specjalnego odsłuchu „Let’s Have a Kiki” w warszawskim newonce.bar.

Rozszerzona edycja PLAYHOUSE – co nowego?

Nadchodząca rozszerzona wersja albumu „PLAYHOUSE” będzie nie tylko domknięciem dotychczasowej ery, ale i zapowiedzią przyszłych działań muzycznych Sary. Znajdą się na niej nowe utwory, które pogłębiają jej unikalne połączenie popu, R&B, elektroniki i rapu.

Album „PLAYHOUSE”, wydany w 2024 roku, zdobył uznanie krytyków i został nominowany do Fryderyka w kategorii Album Roku – Pop.

Międzynarodowa kariera Sary James

Sara James to obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia. Jej udział w America’s Got Talent zapewnił jej międzynarodową rozpoznawalność, a jako pierwsza polska artystka trafiła na prestiżową playlistę New Music Friday USA na Spotify.

Pomimo młodego wieku, artystka wykazuje ogromną dojrzałość artystyczną, co słychać w jej debiutanckim albumie – pełnym emocji, nowoczesności i autorskiego podejścia do muzyki.