Roksana Węgiel odpowiada na słowa Dody. „Mocno trzymam się swoich wartości”

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Roksana Węgiel odniosła się do słów Dody, która w jednym z ostatnich wywiadów pozytywnie wypowiedziała się na temat młodej wokalistki. Artystka stwierdziła, że 21-latka może być wzorem dla nastolatek, ponieważ – jej zdaniem – prowadzi spokojne życie i pozostaje wierna swoim wartościom.

Doda zwróciła uwagę, że Roksana Węgiel nie jest bohaterką skandali obyczajowych i nie prowadzi, jak to określiła, „hulaszczego trybu życia”. Podkreśliła również, że młoda piosenkarka jest „fajną przeciwwagą” dla osób wybierających bardziej imprezowy styl życia.

Roksana Węgiel: „Bardzo mi miło”

W rozmowie z Pudelkiem Roksana Węgiel przyznała, że słowa starszej koleżanki z branży były dla niej miłym zaskoczeniem.

– „Bardzo mi miło. Wydaje mi się, że wszyscy widzieli ten mój etap dorastania publicznie” – powiedziała wokalistka.

Artystka podkreśliła, że od początku swojej kariery pozostaje wierna swoim przekonaniom i nie ukrywa, że stabilność w życiu prywatnym jest dla niej ważna.

„Nie należę do osób, które skaczą z kwiatka na kwiatek”

Roksana Węgiel odniosła się również do swojej postawy wobec relacji i życia prywatnego.

– „Ja też otwarcie mówię, że nie należę do osób, które skaczą z kwiatka na kwiatek i kiedykolwiek to robiły” – wyjaśniła.

Jednocześnie zaznaczyła, że każdy ma prawo żyć według własnych zasad i nie należy oceniać innych wyłącznie przez pryzmat ich wyborów.

– „Ludzie są różni. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Każdy żyje według własnego sumienia” – dodała.

Wartości są dla niej najważniejsze

Wokalistka podkreśliła, że konsekwentnie kieruje się własnym systemem wartości, co – jej zdaniem – ma duże znaczenie również w świecie show-biznesu.