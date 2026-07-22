Robert Plant otrzyma nagrodę za całokształt twórczości podczas Americana Honors & Awards 2026

fot. Tom Oldham

Robert Plant zostanie uhonorowany prestiżową nagrodą Lifetime Achievement Award podczas 25. gali Americana Honors & Awards 2026. Uroczystość odbędzie się 16 września w legendarnym Ryman Auditorium.

Nagroda ma być wyrazem uznania dla wieloletniego wkładu Planta w rozwój muzyki americana oraz amerykańskich gatunków korzeniowych, takich jak blues, folk, gospel i country.

Robert Plant doceniony za całe muzyczne dziedzictwo

Choć Plant zdobył światową sławę przede wszystkim jako wokalista Led Zeppelin, przez dekady swojej kariery nieustannie poszukiwał nowych inspiracji i przekraczał muzyczne granice.

Artysta od lat angażuje się w promocję tradycyjnych brzmień, łącząc rockowe doświadczenie z wpływami muzyki folkowej, bluesowej i country. Jego twórczość przyczyniła się do popularyzacji muzyki americana wśród międzynarodowej publiczności.