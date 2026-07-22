Robert Plant otrzyma nagrodę za całokształt twórczości podczas Americana Honors & Awards 2026

fot. Tom Oldham
Robert Plant zostanie uhonorowany prestiżową nagrodą Lifetime Achievement Award podczas 25. gali Americana Honors & Awards 2026. Uroczystość odbędzie się 16 września w legendarnym Ryman Auditorium.
Nagroda ma być wyrazem uznania dla wieloletniego wkładu Planta w rozwój muzyki americana oraz amerykańskich gatunków korzeniowych, takich jak blues, folk, gospel i country.
Robert Plant doceniony za całe muzyczne dziedzictwo
Choć Plant zdobył światową sławę przede wszystkim jako wokalista Led Zeppelin, przez dekady swojej kariery nieustannie poszukiwał nowych inspiracji i przekraczał muzyczne granice.
Artysta od lat angażuje się w promocję tradycyjnych brzmień, łącząc rockowe doświadczenie z wpływami muzyki folkowej, bluesowej i country. Jego twórczość przyczyniła się do popularyzacji muzyki americana wśród międzynarodowej publiczności.
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Współpraca z Alison Krauss zmieniła postrzeganie gatunku
Jednym z najważniejszych momentów w późniejszej karierze Planta była współpraca z Alison Krauss oraz producentem T Bone Burnett przy albumie „Raising Sand” z 2007 roku.
Płyta zdobyła uznanie krytyków oraz nagrody Grammy, a jej sukces pomógł zwiększyć zainteresowanie muzyką americana na całym świecie. Wydawnictwo miało również wpływ na rozwój kategorii Best Americana Album przyznawanej przez Recording Academy.
Plant i Krauss kontynuowali współpracę także przy albumie „Raise the Roof”, wydanym w 2021 roku.
Kolejne projekty artysty
Robert Plant rozwijał swoje zainteresowanie muzyką korzeniową również poprzez projekt Saving Grace, tworzony wspólnie z wokalistką Suzi Dian oraz muzykami z pogranicza Walii i Anglii.
Na albumach i EP-kach zespołu znalazły się interpretacje utworów artystów związanych z tradycją americana, bluesa i folku, m.in. Gillian Welch, Memphis Minnie, Blind Willie Johnson oraz Low.
Americana Honors & Awards wyróżnia najważniejszych twórców
Dyrektor wykonawczy Americana Music Association, Jed Hilly, podkreślił, że związek Planta z muzyką americana wykracza daleko poza zwykłe inspiracje. Według organizatorów artysta przez lata był jej aktywnym ambasadorem i przyczynił się do poszerzenia grona odbiorców tego gatunku.
Gala Americana Honors & Awards jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką roots i odbywa się w ramach AMERICANAFEST. Szczegóły dotyczące kolejnych wykonawców i uczestników wydarzenia mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.