Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z nas osiąga sukces, my wszyscy osiągamy sukces”

Ricky Martin, ikona muzyki latynoskiej, publicznie pochwalił Bad Bunny’ego za jego historyczne osiągnięcia podczas niedzielnej ceremonii Grammy Awards 2026. Portorykański artysta zdobył trzy nagrody, w tym prestiżową statuetkę dla albumu roku za Debí Tirar Más Fotos.

Martin opublikował list w portorykańskiej gazecie El Nuevo Día, zatytułowany When One of Ours Succeeds, We All Succeed. W liście skierowanym do Bad Bunny’ego napisał:



„Benito, widząc, jak zdobywasz trzy nagrody Grammy, w tym album roku z produkcją całkowicie po hiszpańsku, głęboko mnie to poruszyło. Nie tylko jako artystę, ale jako Portorykańczyka, który chodził po scenach na całym świecie, niosąc swój język, akcent i swoją historię.”

Ricky podkreślił znaczenie pozostawania wiernym swoim korzeniom:



„Wiem, co to znaczy odnieść sukces, nie rezygnując z tego, skąd pochodzisz. Wiem, ile to kosztuje i co się poświęca, decydując się nie zmieniać dla innych. To dlatego Twoje osiągnięcie to nie tylko historyczny sukces muzyczny, to także kulturowe i ludzkie zwycięstwo.”