Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z nas osiąga sukces, my wszyscy osiągamy sukces”

Historyczny sukces Bad Bunny'ego

2026.02.04

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

Ricky Martin, ikona muzyki latynoskiej, publicznie pochwalił Bad Bunny’ego za jego historyczne osiągnięcia podczas niedzielnej ceremonii Grammy Awards 2026. Portorykański artysta zdobył trzy nagrody, w tym prestiżową statuetkę dla albumu roku za Debí Tirar Más Fotos.

Otwarty list Ricky’ego Martina

Martin opublikował list w portorykańskiej gazecie El Nuevo Día, zatytułowany When One of Ours Succeeds, We All Succeed. W liście skierowanym do Bad Bunny’ego napisał:

„Benito, widząc, jak zdobywasz trzy nagrody Grammy, w tym album roku z produkcją całkowicie po hiszpańsku, głęboko mnie to poruszyło. Nie tylko jako artystę, ale jako Portorykańczyka, który chodził po scenach na całym świecie, niosąc swój język, akcent i swoją historię.”

Ricky podkreślił znaczenie pozostawania wiernym swoim korzeniom:

„Wiem, co to znaczy odnieść sukces, nie rezygnując z tego, skąd pochodzisz. Wiem, ile to kosztuje i co się poświęca, decydując się nie zmieniać dla innych. To dlatego Twoje osiągnięcie to nie tylko historyczny sukces muzyczny, to także kulturowe i ludzkie zwycięstwo.”

Bad Bunny stał się pierwszym artystą w historii, który zdobył nagrodę Album Roku za projekt całkowicie w języku hiszpańskim. Album Debí Tirar Más Fotos spędził cztery tygodnie na szczycie Billboard 200 i 50 tygodni na pierwszym miejscu w zestawieniu Top Latin Albums.

Ponadto, Bad Bunny zdobył nagrodę Best Música Urbana Album oraz Best Global Music Performance za utwór EoO.

