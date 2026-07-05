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RAYE zaskoczyła fanów na Montreux Jazz Festival. Na scenie pojawili się Alicia Keys i Mark Ronson

Wyjątkowy koncert na otwarcie festiwalu

2026.07.05

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Raye Opener 020725 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-7

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

\RAYE rozpoczęła tegoroczną edycję Montreux Jazz Festival w wyjątkowym stylu. Brytyjska wokalistka przygotowała dla publiczności kilka niespodzianek, zapraszając na scenę Alicię Keys oraz Marka Ronsona. Wspólny występ artystów wywołał ogromne emocje i został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność.

Alicia Keys i RAYE po raz pierwszy razem na scenie

Największym wydarzeniem koncertu było pierwsze w historii wspólne wykonanie utworów przez RAYE i Alicię Keys. Artystki zaśpiewały kultowy hit „If I Ain’t Got You”, a także utwór „Oscar Winning Tears” z najnowszego albumu RAYE.

Występ spotkał się z owacją na stojąco zgromadzonej publiczności w Auditorium Stravinski, które na potrzeby tegorocznego festiwalu zostało przebudowane i zyskało zupełnie nową konfigurację sceny.

Mark Ronson dołączył podczas „Uptown Funk”

Kolejną niespodzianką był występ Marka Ronsona. RAYE rozpoczęła wykonanie światowego hitu „Uptown Funk” autorstwa Bruno Marsa i Marka Ronsona, po czym zaprosiła producenta na scenę.

Artyści wspólnie wykonali również swój utwór „Suzanne”, wzbudzając ogromny entuzjazm publiczności.

Wyjątkowy koncert na otwarcie festiwalu

Koncert rozpoczął się od interpretacji klasycznego utworu „Who Knows Where the Time Goes”, będącego hołdem dla legendarnej Niny Simone.

Był to już trzeci z rzędu występ RAYE na Montreux Jazz Festival, co potwierdza jej silną pozycję wśród najważniejszych artystów współczesnej sceny muzycznej.

Montreux ma szczególne znaczenie dla RAYE

Festiwal w Montreux zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu wokalistki. Po swoim debiucie w 2024 roku artystka wydała koncertowy album „Live At Montreux”, który dokumentował jeden z najważniejszych momentów w jej karierze.

Jak wspominała RAYE, właśnie podczas tamtego koncertu jej szwajcarski dziadek po raz pierwszy miał okazję zobaczyć wnuczkę występującą na żywo.

RAYE promuje nowy album

Występ w Montreux był również okazją do promocji najnowszego albumu „This Music May Contain Hope”, który ukazał się w marcu 2026 roku.

Artystka przyznała wcześniej, że praca nad płytą była niezwykle wymagająca i trwała niemal trzy lata. Album spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno fanów, jak i krytyków.

Przed RAYE kolejne ważne występy. W sierpniu będzie jedną z gwiazd festiwalu Reading & Leeds, a następnie ruszy w trasę koncertową po Ameryce Północnej jako support Bruno Marsa. Wokalistka zadebiutuje również jako aktorka w filmie „Lineage” w reżyserii Yanna Demange’a.

 

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