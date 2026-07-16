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R. Kelly zwrócił się do Donalda Trumpa. Chce skrócenia wyroku i twierdzi, że był celem prokuratury

Gwałciciel i pedofil złożył wniosek o ułaskawienie

2026.07.16

opublikował:

R. Kelly press

fot. mat. pras.

R. Kelly podejmuje kolejną próbę wyjścia na wolność. Według informacji przekazanych przez TMZ, skazany piosenkarz złożył wniosek o ułaskawienie do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, licząc na decyzję prezydenta Donalda Trumpa. Artysta domaga się skrócenia swojej łącznej kary 31 lat więzienia i utrzymuje, że padł ofiarą niesprawiedliwego postępowania.

R. Kelly złożył wniosek o ułaskawienie

Jak przekazał adwokat muzyka, Beau Brindley, wniosek o zastosowanie prawa łaski został złożony do Biura ds. Ułaskawień działającego przy Departamencie Sprawiedliwości USA.

Prawnik poinformował, że nad dokumentem pracował wspólnie z R. Kellym od dłuższego czasu, a jego celem jest uzyskanie skrócenia wyroku przez prezydenta Donalda Trumpa.

Skazany na 31 lat więzienia

R. Kelly odbywa obecnie łączną karę 31 lat pozbawienia wolności, będącą efektem dwóch odrębnych wyroków zapadłych w latach 2021 i 2022.

W Nowym Jorku został uznany za winnego m.in. działalności przestępczej w ramach zorganizowanej grupy, wykorzystywania seksualnego nieletnich, pracy przymusowej oraz naruszenia tzw. Mann Act.

Z kolei w Chicago sąd skazał go za produkcję materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz nakłanianie osoby nieletniej do aktywności seksualnej.

Prawnik: „Był celem prokuratury”

Obrońca muzyka przekonuje, że w sprawie jego klienta doszło do nadużycia prawa.

Według Brindleya zastosowanie przepisów dotyczących działalności zorganizowanej grupy przestępczej było nieuzasadnione, a prokuratura miała potraktować R. Kelly’ego surowiej dlatego, że był znaną osobą.

Prawnik twierdzi również, że celem postępowania nie było wyłącznie wymierzenie sprawiedliwości, lecz także przykładne ukaranie celebryty.

Problemy zdrowotne mają przemawiać za zwolnieniem

We wniosku o ułaskawienie podniesiono również kwestie zdrowotne.

Adwokat przekazał, że R. Kelly zmaga się z zakrzepem krwi w okolicy szyi oraz innymi poważnymi problemami zdrowotnymi, które – jego zdaniem – powinny zostać uwzględnione przy rozpatrywaniu prośby o skrócenie kary.

Czy Donald Trump ułaskawi R. Kelly’ego?

Na razie nie wiadomo, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Adwokat artysty nie ujawnił, czy prowadził bezpośrednie rozmowy z Donaldem Trumpem lub przedstawicielami Białego Domu.

Na ten moment administracja prezydenta nie odniosła się publicznie do sprawy.

 

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