Pharrell Williams i Adidas prezentują nowe sneakersy Jellyfish „Triple White”. Premiera już w lipcu

Pharrell Williams oraz Adidas przygotowali kolejną wersję jednego z najgłośniejszych modeli ostatnich miesięcy. Sneakersy Adidas Jellyfish już wkrótce pojawią się w nowej kolorystyce „Triple White”, która stawia na minimalistyczny design i monochromatyczne wykończenie.

Model po raz pierwszy został zaprezentowany podczas Tygodnia Mody w Paryż w marcu 2025 roku. Od tamtej pory buty zdążyły zdobyć ogromną popularność wśród fanów mody ulicznej i kolekcjonerów sneakersów.

Limitowana premiera w Chicago

Pierwsze egzemplarze białej wersji Jellyfish trafiły do wybranych klientów podczas specjalnego wydarzenia w Chicago. Adidas zorganizował nietypową sprzedaż z wykorzystaniem mobilnego sklepu typu box truck w dzielnicy Wicker Park.

Dostęp do zakupu uzyskali wyłącznie uczestnicy specjalnej loterii, co dodatkowo podgrzało zainteresowanie premierą. Taka strategia sprzedaży stała się już znakiem rozpoznawczym modelu Jellyfish, który niemal zawsze trafia na rynek w limitowanych ilościach.

Jak wyglądają Adidas Jellyfish „Triple White”?

Nowa wersja „Triple White” opiera się niemal wyłącznie na białej kolorystyce. Projektanci zastosowali jednak subtelne kremowe akcenty, które nadają butom nieco głębi i przełamują monochromatyczny charakter.

Na uwagę zasługują:

całkowicie biały panelowy upper,

charakterystyczne masywne elementy TPU,

kremowe detale na gumowych nakładkach,

świecące w ciemności elementy znane z wcześniejszych wersji,

wyjątkowo szeroka i futurystyczna konstrukcja.

Minimalistyczna kolorystyka sprawia, że całą uwagę przyciąga nietypowa sylwetka modelu.

Inspiracja klasycznym Adidas Adistar Cushion

Jellyfish to nowoczesna reinterpretacja modelu Adidas Adistar Cushion. Pharrell Williams postanowił nadać klasycznej konstrukcji futurystyczny charakter poprzez zastosowanie dużych paneli TPU oraz znacznie poszerzonej bryły.

Efektem jest jeden z najbardziej charakterystycznych modeli sneakersów ostatnich lat. W zależności od rozmiaru but osiąga niemal 15 centymetrów szerokości, co wyróżnia go na tle konkurencyjnych projektów.

Kiedy premiera Adidas Jellyfish Triple White?

Według dostępnych informacji globalna premiera modelu Adidas Jellyfish „Triple White” została zaplanowana na 15 lipca 2026 roku. Fani sneakersów spodziewają się dużego zainteresowania, ponieważ wcześniejsze wersje kolorystyczne wyprzedawały się błyskawicznie.

Dotychczas w sprzedaży pojawiły się między innymi warianty:

Olive Green,

Grey,

Black,

Blue,

Triple White.

Adidas Jellyfish jednym z najgorętszych modeli 2026 roku

Współpraca Pharrella Williamsa z Adidasem po raz kolejny pokazuje, że połączenie odważnego designu z limitowaną dostępnością może wygenerować ogromne zainteresowanie. Model Jellyfish już teraz jest wymieniany wśród najciekawszych premier sneakersowych 2026 roku.

Nowa kolorystyka „Triple White” może okazać się jedną z najbardziej pożądanych wersji dzięki swojej uniwersalności oraz minimalistycznemu wyglądowi. Wszystko wskazuje na to, że premiera w lipcu przyciągnie zarówno kolekcjonerów, jak i osoby poszukujące nietuzinkowego obuwia streetwearowego.