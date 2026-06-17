Olivia Wilde wspomina związek z Harrym Stylesem. „To była piękna i wyjątkowa relacja”

Olivia Wilde po raz pierwszy od dłuższego czasu otwarcie opowiedziała o swojej relacji z Harry Styles. Podczas występu w popularnym podcaście „Call Her Daddy” gwiazda nie kryła ciepłych uczuć wobec byłego partnera i przyznała, że ich niemal dwuletni związek pozostawił po sobie wiele pięknych wspomnień.

Aktorka określiła relację jako „słodką”, „piękną”, „pełną życzliwości” oraz „bardzo domową”, podkreślając, że mimo ogromnego zainteresowania mediów udało im się stworzyć szczęśliwy i stabilny związek.

Związek, który budził ogromne emocje

Relacja Olivii Wilde i Harry’ego Stylesa od samego początku wzbudzała ogromne zainteresowanie fanów oraz mediów na całym świecie. Para poznała się podczas pracy nad filmem Don’t Worry Darling, który Wilde wyreżyserowała, a Styles zagrał w nim jedną z głównych ról.

Ich związek szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów w show-biznesie. Różnica wieku, popularność wokalisty oraz nieustanne zainteresowanie paparazzich sprawiały, że każda wspólna fotografia trafiała na pierwsze strony portali plotkarskich.

„Żyliśmy w swojej własnej bańce”

W rozmowie Olivia Wilde przyznała, że mimo presji ze strony opinii publicznej oboje starali się koncentrować na własnym szczęściu. Jak podkreśliła, stworzyli swego rodzaju prywatny świat, do którego nie dopuszczali zewnętrznych komentarzy i medialnego szumu.

Według aktorki było wręcz niezwykłe, że przez tak długi czas udało im się chronić swoją relację przed negatywnymi opiniami i ciągłą oceną ze strony internautów.

Gwiazda zaznaczyła również, że niektóre krytyczne reakcje mogły wynikać z faktu, iż para sprawiała wrażenie naprawdę szczęśliwej.

Olivia Wilde nie ma żalu do Harry’ego Stylesa

Słowa Olivii Wilde rozwiały spekulacje dotyczące rzekomego konfliktu po rozstaniu. Z jej wypowiedzi jasno wynika, że pomiędzy byłymi partnerami nie ma złej krwi.

Aktorka mówiła o związku z dużym szacunkiem i wdzięcznością, co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez fanów. Internauci zwrócili uwagę, że mimo zakończenia relacji Wilde nadal wspomina ten okres swojego życia z ogromną sympatią.

Oboje ułożyli sobie życie na nowo

Od czasu rozstania zarówno Olivia Wilde, jak i Harry Styles rozpoczęli nowe etapy w życiu prywatnym.

Według zagranicznych mediów Olivia obecnie spotyka się z Caspar Jopling. Z kolei Harry Styles ma być zaręczony z Zoë Kravitz.

Mimo nowych relacji wspomnienia związane z ich romansem wciąż budzą zainteresowanie fanów, którzy przez lata śledzili rozwój jednego z najgłośniejszych związków w świecie rozrywki.