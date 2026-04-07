OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny’ego Zimmera. Cztery premierowe utwory w jednym video

OKI ponownie udowadnia, że potrafi zaskakiwać swoich słuchaczy. Zamiast klasycznego singla raper zdecydował się na nietypowy ruch i opublikował ponad 12-minutowe wideo, w którym znalazły się aż cztery premierowe utwory. To pierwsza odsłona długo wyczekiwanego albumu „REKLAMACJA’47”.

Cztery nowe kawałki i gościnny udział MGK

W ramach jednego materiału OKI zaprezentował utwory: „my love”, „shoota!!!”, „Ile byś dał?” oraz „nobodylovesu”. Szczególne zainteresowanie wzbudza numer „my love”, w którym gościnnie pojawił się Machine Gun Kelly (mgk).

Za produkcję trzech utworów odpowiada @atutowy, natomiast „nobodylovesu” stworzył bvdy47. Teledysk to efekt współpracy reżysera Macieja Przężaka oraz operatora Nikodema Marka.

„REKLAMACJA’47” – ambitny tryptyk od OKI-ego

Nowy projekt OKI’ego to coś więcej niż standardowy album. „REKLAMACJA’47” będzie składać się z trzech płyt CD, tworzących spójny tryptyk. Opublikowane właśnie utwory stanowią pełną zawartość pierwszego krążka (CD 1).

Artysta zaplanował nietypową strategię wydawniczą – każda część projektu będzie stopniowo trafiać do sieci jeszcze przed premierą fizycznego wydania. Data publikacji CD 2 pozostaje tajemnicą, natomiast CD 3 ukaże się w dniu premiery całego albumu.

Data premiery i start preorderu

Fizyczne wydanie albumu „REKLAMACJA’47” trafi do sprzedaży 12 czerwca 2026 roku nakładem 2020 Label. Preorder płyty wystartował 7 kwietnia o godzinie 14:47.

Oprócz kolekcjonerskiego, potrójnego wydania albumu, fani mogą liczyć także na limitowaną linię merchu związaną z projektem.

Diss Okiego na Kinny Zimmera – co się wydarzyło i o co chodzi?

W utworze „shoota!!!”Oki nie szczędzi gorzkich słów, zarzucając Kinny Zimmerowi brak autentyczności oraz kopiowanie stylu. Tekst dissu jest pełen bezpośrednich odniesień i linijek.

„Jeśli już tak bardzo chcesz, mogę Ci dać Oskara. Za rolę Ha[rcerza], którą Ci napisał Bia[łas] Tylko przygotuj przemowę, żeby w niej nie kłamać. Tak jak oni, gdy niby nie chcieli mnie wydać” – nawija Oki.

OKI nie zwalnia tempa po sukcesie „ERA47”

Po ogromnym sukcesie albumu „ERA47” oraz spektakularnej trasie koncertowej WE ARE ERA47 – zwieńczonej pierwszym w historii polskiego rapu koncertem w formule 360 – OKI wchodzi na kolejny poziom.

Nowe wydawnictwo zapowiada się jako jeden z najważniejszych projektów na polskiej scenie hip-hopowej w 2026 roku.